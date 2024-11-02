網紅松鼠擁有50萬粉「被處死」！　萬人連署特赦沒用

▲網紅松鼠「花生」被舉報是野生動物，遭環保局帶走後喪命。（圖／翻攝自 IG）



圖文／CTWANT

美國一隻網紅松鼠「花生」（Peanut），在IG擁有超過50萬粉絲，未料花生本週被紐約州環境部門官員「拘捕」，理由是有民眾投訴稱，花生是野生動物，飼主根本是非法飼養，且可能散播狂犬病毒，消息曝光後，上萬人發起連署試圖營救，但如今飼主已證實，花生被環保局處死了。

根據多家美媒報導，紐約州環保局10月30日到飼主隆戈（Mark Longo）家中帶走了花生和一隻浣熊弗雷德（Fred），據環保局人員說法，他們接獲多位民眾投訴，指控花生和弗雷德都是野生動物，擔心牠們會傳染狂犬病等疾病，環保局經調查後也認定，隆戈非法飼養這些野生動物。

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▲美國一隻網紅松鼠被紐約州環境部門官員「拘捕」。（圖／翻攝自X）



除此之外，環保局還表示，一名工作人員在逮捕花生時還被牠咬傷。不過隆戈抱怨，環境部門官員闖入家中，沒有搜索令，卻在家中穿梭來回尋找花生，「受到的待遇就好像我是毒販一樣，官員的行動像是在找毒品和槍支似的」。

根據報導，身為機械工程師的隆戈飼養花生長達7年，原來，他在7年前目睹花生的母親車禍身亡，於是將牠帶回家照顧，8個月後將牠野放，未料一天後，花生又出現在隆戈家門口，而且尾巴還受傷，讓隆戈決定負起照顧花生的責任。

隆戈收養花生後替牠成立了IG粉專，並分享牠與自己互動影片，讓牠成為一隻網紅松鼠，他們還一起多次接受媒體採訪。粉專已有超過53萬人追蹤，算是小有名氣的動物網紅。

▲網紅松鼠「花生」被舉報是野生動物，遭環保局帶走後喪命。（圖／翻攝自 X）



隆戈也補充，當下正在提交文件，希望讓花生被認證為寵物而非一般的野生動物，希望政府網開一面，歸還他心愛的寵物，而花生被捕的消息曝光後，上萬網友連署希望讓花生獲釋。

遺憾的是，隆戈如今在IG證實，花生已經被環保局撲殺，並表示「這是可怕的噩夢」，目前希望透過網路募款方式，對環保局做出提告，還公布環保局的電話，希望喜愛花生的民眾對環保局的所作所為「表達不滿」。

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