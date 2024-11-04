鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

記者李依融／綜合報導

動物園的欄舍內放著一大塊肉，隨後鐵門慢慢升起，正當大家緊張會有什麼巨獸出現，一隻胖敦敦的兔猻走上前大快朵頤，網友見狀不禁笑到「結果出來的是一隻巨胖」。

日本北海道旭山動物園分享後場餵食情形，只見欄舍內放著一大塊鮮嫩的肉，隨著籠子鐵門升起，一隻圓滾滾的兔猻出現在鏡頭裡，接著牠四處張望一下，便朝著鮮肉走去，開始大口大口品嚐，沒多久就把整塊肉吃下肚。

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▲兔猻像是一隻短腿胖貓咪。（圖／翻攝自旭山動物園IG）



網友看到影片笑說，「好胖的貓咪」、「一開門我以為是什麼猛獸，結果是個吃貨」、「這塊肉夠我炒4、5個菜了，牠居然幾口就吃掉了！」、「別看兔猻長得萌，野生得很兇猛的！」。

有網友覺得兔猻的房間看起來太冰冷，感覺沒有生氣，事實上這是不對外開放的後場，使用水泥地是方便飼養員清掃環境，休息空間與平時的活動空間並不相同。平常兔猻的活動場有許多岩石樹木，讓牠們能夠跑跳的地方，而一看到飼養員，牠們也會跑到欄杆前，與飼養員感情相當融洽。

兔猻是源於中亞的貓科動物，身長大約60公分，尾巴長度約25公分，牠們有短短的腿、肥厚的臀部，毛髮也很長很厚。過去許多人會為了毛皮獵殺兔猻，但現在許多地方已將兔猻列為保護動物。