率全國之先！永鴻生技認養狗公園　蔣萬安：打造動物友善城市

▲「永鴻國際生技」響應北市府寵物友善政策，認養中山區美堤狗活動區，公私協力打造動物友善城市。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

2024「與美堤有約」全國首例狗公園認養典禮11/3(日)正式啟動！台北市今年2月起開放16處狗公園及活動區可由民間申請認養，動物用藥大廠「永鴻國際生技」率先響應認養中山區美堤狗活動區，市長蔣萬安親自到場向董事長鍾威凱夫婦表達感謝之意，也期望能建立標竿，引領更多企業加入。

▲▼「與美堤有約」全國首例狗公園認養典禮啟動儀式。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

台北市長蔣萬安致詞表示，台北市飼養犬貓的約有27.5萬戶，平均每4戶就有1戶，比例相當高，然而台北市地狹人稠，毛孩較難有適合的活動空間，市府努力布建，已在12個行政區規劃21處狗公園或狗活動區，但政府資源有限，今年修訂辦法鼓勵民間藉由企業認養，「今天算是歷史性的一刻，感謝永鴻生技願意率全國之先投入計畫，台北市身為全國首善之都，絕對是扮演領頭羊角色，打造動物最友善城市」。

▲台北市長蔣萬安致贈感謝狀予永鴻國際生技董事長鍾威凱。

永鴻國際生技董事長鍾威凱指出，未來將持續優化美堤狗公園，並藉由拋磚引玉，讓民眾更重視毛孩健康、戶外運動。他強調，「照顧毛孩不只是一個興趣，而是對一個生命的尊重，希望透過狗公園也好或者是我們未來舉辦的一些活動，讓大家從趣味當中，建立很多生命照護、健康照護，還有怎麼樣把動物福利落實到生活上」。

▲永鴻國際生技由董事長夫人「最美士官長」劉香慈擔任品牌大使。

永鴻國際生技董事長夫人「最美士官長」劉香慈擔任品牌大使，也宣布加碼捐贈環保狗便袋，為環境永續盡一份心力，「這是一個充滿愛跟責任的一個計畫，讓我們可以為台北的毛孩跟飼主提供一個更友善、更加乾淨的休憩環境跟空間，永鴻這邊我們也會捐贈50萬個100%可以回收的狗便袋，交由市政府來統籌使用」。

▲▼永鴻生技加碼捐贈50萬個100%可分解的狗便袋。

美堤狗活動區占地1,546平方公尺，採大小犬分區，設有多元遊憩設施，活動當天還特別規劃迷宮、定性考驗，以及趣味問答等遊戲，闖關成功能獲得好禮，吸引不少毛孩爸媽帶著萌寵來體驗。公私協力共同推動寵物友善環境，讓毛小孩擁有更多安全、自由的活動空間，雙北獸醫師公會理事長對此樂見其成，也期待未來有更多企業與團體加入。

▲▼台北市長蔣萬安、永鴻國際生技董事長夫婦，輪番上陣擔任關主與民眾互動。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元認為，毛孩長時間待在家中，容易出現焦慮，或因運動不足影響體態，甚至可能造成過度肥胖，有企業贊助公園，能讓狗狗在安全的環境中，適當地舒心、解壓、運動有助健康；台北市獸醫師公會理事長楊孝柏則提到，永鴻生技是台灣動保藥廠領導品牌之一，不僅提供高品質動物用藥，也願意回饋社會，推廣健康飼養與照護責任，值得企業效仿。

▲▼永鴻生技未來將在美堤公園定期舉辦寵物義診、生命教育與趣味活動。

永鴻生技為永信藥品集團成員，為台灣唯一具有WHO GMP、 FAMI-QS、ISO9001 、ISO45001 、ISO14064-1等多元認證的動物藥廠，秉持著「精準用藥、綠色飼養」理念，旗下寵物品牌「可沛寵藥」，由獸醫師、營養師及藥師所組成的專業團隊，為毛孩量身打造寵物專用藥品與機能保健品，提供飼主值得信賴的新選擇，未來也將在美堤公園定期舉辦寵物義診、生命教育與趣味活動，鼓勵飼主和毛孩一起出門運動，達成動物福利與企業社會責任雙重目標。