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率全國之先！永鴻生技認養狗公園　蔣萬安：打造動物友善城市

▲「永鴻國際生技」響應北市府寵物友善政策，認養中山區美堤狗活動區，公私協力打造動物友善城市。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

2024「與美堤有約」全國首例狗公園認養典禮11/3(日)正式啟動！台北市今年2月起開放16處狗公園及活動區可由民間申請認養，動物用藥大廠「永鴻國際生技」率先響應認養中山區美堤狗活動區，市長蔣萬安親自到場向董事長鍾威凱夫婦表達感謝之意，也期望能建立標竿，引領更多企業加入。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼「與美堤有約」全國首例狗公園認養典禮啟動儀式。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

台北市長蔣萬安致詞表示，台北市飼養犬貓的約有27.5萬戶，平均每4戶就有1戶，比例相當高，然而台北市地狹人稠，毛孩較難有適合的活動空間，市府努力布建，已在12個行政區規劃21處狗公園或狗活動區，但政府資源有限，今年修訂辦法鼓勵民間藉由企業認養，「今天算是歷史性的一刻，感謝永鴻生技願意率全國之先投入計畫，台北市身為全國首善之都，絕對是扮演領頭羊角色，打造動物最友善城市」。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北市長蔣萬安致贈感謝狀予永鴻國際生技董事長鍾威凱。

永鴻國際生技董事長鍾威凱指出，未來將持續優化美堤狗公園，並藉由拋磚引玉，讓民眾更重視毛孩健康、戶外運動。他強調，「照顧毛孩不只是一個興趣，而是對一個生命的尊重，希望透過狗公園也好或者是我們未來舉辦的一些活動，讓大家從趣味當中，建立很多生命照護、健康照護，還有怎麼樣把動物福利落實到生活上」。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲永鴻國際生技由董事長夫人「最美士官長」劉香慈擔任品牌大使。

永鴻國際生技董事長夫人「最美士官長」劉香慈擔任品牌大使，也宣布加碼捐贈環保狗便袋，為環境永續盡一份心力，「這是一個充滿愛跟責任的一個計畫，讓我們可以為台北的毛孩跟飼主提供一個更友善、更加乾淨的休憩環境跟空間，永鴻這邊我們也會捐贈50萬個100%可以回收的狗便袋，交由市政府來統籌使用」。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼永鴻生技加碼捐贈50萬個100%可分解的狗便袋。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

美堤狗活動區占地1,546平方公尺，採大小犬分區，設有多元遊憩設施，活動當天還特別規劃迷宮、定性考驗，以及趣味問答等遊戲，闖關成功能獲得好禮，吸引不少毛孩爸媽帶著萌寵來體驗。公私協力共同推動寵物友善環境，讓毛小孩擁有更多安全、自由的活動空間，雙北獸醫師公會理事長對此樂見其成，也期待未來有更多企業與團體加入。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼台北市長蔣萬安、永鴻國際生技董事長夫婦，輪番上陣擔任關主與民眾互動。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

新北市獸醫師公會理事長薛敦元認為，毛孩長時間待在家中，容易出現焦慮，或因運動不足影響體態，甚至可能造成過度肥胖，有企業贊助公園，能讓狗狗在安全的環境中，適當地舒心、解壓、運動有助健康；台北市獸醫師公會理事長楊孝柏則提到，永鴻生技是台灣動保藥廠領導品牌之一，不僅提供高品質動物用藥，也願意回饋社會，推廣健康飼養與照護責任，值得企業效仿。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼永鴻生技未來將在美堤公園定期舉辦寵物義診、生命教育與趣味活動。

▲率全國之先！永鴻生技認養狗公園 蔣萬安：打造動物友善城市▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

永鴻生技為永信藥品集團成員，為台灣唯一具有WHO GMP、 FAMI-QS、ISO9001 、ISO45001 、ISO14064-1等多元認證的動物藥廠，秉持著「精準用藥、綠色飼養」理念，旗下寵物品牌「可沛寵藥」，由獸醫師、營養師及藥師所組成的專業團隊，為毛孩量身打造寵物專用藥品與機能保健品，提供飼主值得信賴的新選擇，未來也將在美堤公園定期舉辦寵物義診、生命教育與趣味活動，鼓勵飼主和毛孩一起出門運動，達成動物福利與企業社會責任雙重目標。

關鍵字： 永鴻永信蔣萬安鍾威凱劉香慈生技台北市狗公園認養毛孩寵物內湖中山區美堤狗活動區

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