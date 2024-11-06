ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

全盲狗狗在掃地機器人前「撕爆紙袋」　正面挑釁清掃大臣

記者李依融／綜合報導

雙眼球摘除的米克斯黃狗「雷狗」坐在掃地機器人前面，面前盡是撕碎的紙屑，一臉「我棒嗎？」的表情，彷彿直接跟掃地機器人宣戰。媽媽將照片分享到@Threads，問大家「有這樣的狗勾你幾點回家？」。

雷狗發現了地上的紙袋，直接在掃地機器人面前大肆地啃咬，將紙屑撕碎一地，甚至還有碎紙直接丟到掃地機器人上，彷彿直接了當地挑釁家裡的清掃大臣。看來雷狗雖然看不見，但是牠的拆家技術還是很專業的，媽媽也說「牠特別喜歡紙類，很喜歡撕咬。」

全盲狗狗挑釁掃地機器人。（圖／Threads@legacy_the_mango提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雷狗在掃地機器人前撕爆紙袋。（圖／Threads@legacy_the_mango提供）

雷狗跟媽媽初相遇時有一雙異常凸起的大眼睛，不過當時已經完全失明，獸醫推測「是被戳瞎的」，從很會坐機車這點來看，牠曾經是有主人的但被棄養了。媽媽領養了雷狗，也在醫生的建議下陸續摘除雙眼，不過牠看到的世界更大更溫暖了。媽媽帶牠爬山、一起出去玩、丟球撿回來也難不倒牠，雷狗也喜歡找朋友玩，眯眯的眼睛好像一直在笑。

網友們看到雷狗挑釁掃地機器人的影片，忍不住笑說「牠是在幫你測試機器人」、「咬紙袋而已，真是一隻乖狗狗」、「有這種狗狗我會…快回家整理」。媽媽也搞笑地幫掃地機器人配音「這個家都是我在付出」，似乎完美地揣摩掃地機器人的心聲。

關鍵字： 掃地機器人全盲狗

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

埔心牧場虐待動物連環爆！梅花鹿遭鐵鎚狠敲頭　園方遭轟道歉了

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹滿地板　奴才崩潰：像世界末日！

颱風前撿到「溼答答小貓」！暖男拎住脖子送醫治療　決定收編疼愛

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

鐵門緩緩升起以為有猛獸　「短腿胖貓咪」現身5口吃掉一大塊肉

女海邊散步發現「果凍狀長鬚」詭異生物　PO網嚇：26年沒看過

跛腳狗被丟停車場監視器全錄下　牠看著飼主離開跑到馬路想追

家中黏鼠板黏到「白頭翁」！屋主忙解救　牠全程不動「乖乖等」

全盲狗狗在掃地機器人前「撕爆紙袋」　正面挑釁清掃大臣

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

柴犬孔雀開屏

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

小白袋鼠上班餵食同事

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

虎斑貓聽媽喊握手無反應　一聽有肉肉秒配合超現實

全盲狗狗在掃地機器人前「撕爆紙袋」　正面挑釁清掃大臣

埔心牧場虐待動物連環爆！梅花鹿遭鐵鎚狠敲頭　園方遭轟道歉了

率全國之先！永鴻生技認養狗公園　蔣萬安：打造動物友善城市

搭機不再焦慮！孟買機場推「萌犬計畫」　9隻狗狗供乘客摸摸抱抱

受傷褐鷹鴞颱風天健檢　量體重被包成「三條春捲」大眼萌樣惹人愛

清理貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹沒地板　奴才崩潰：像世界末日！

餐桌旁出現飢餓黑熊　用餐女嚇到不敢動「突然被賞一巴掌」

新店2狗狗颱風天被關庭院淋雨　鄰居看不下去通報動保處！

柴柴聽到家人說「要去公園玩」　難掩開心爽臉「嘴角瘋狂上揚」

小貓熊寶寶玩「飛撲遊戲」　抓飼育員手掌「拍拍」為學爬樹做準備

財劃法全武行　藍營「烙人」多位助理攻擊綠委畫面全曝光

「房時爀身旁的女人」果汁世妍遭批絕情！　男粉：斗了16億卻遭封鎖

獨／控名店羊肉爬滿蛆！壓下還啪滋響　關鍵友人吃下肚說話了

台新銀舉辦淨零轉型座談會　助企業提升永續競爭力

陳玉珍控被打斷牙　蔡易餘喊請拿證據：不要到時候又去住院

七期豪宅三拍底價「1坪便宜10萬元」　內裝照獨家曝光

黑道勒索、找警察也沒用...綠能外商泣訴：台灣從根裡就爛透

她不到40歲罹糖尿病！嚴控飲食仍爆眼底出血　連續監測揪地雷食物

太寫實！YT影片「工程師猴子的一生」爆紅　一票人看哭：後勁好強

反對國民黨團版《財劃法》3%首都稅　柯志恩：協商時將再提版本

寵物動物熱門新聞

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹出地板

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

颱風狠心關室外　新店二狗疑遭虐

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

女海邊散步　發現「果凍狀長鬚」怪物

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

全盲汪「撕爆紙袋」挑釁掃地機器人

機場推萌犬計畫　9隻狗狗供乘客摸摸抱抱

褐鷹鴞颱風天健檢　被包成春捲

鸚鵡玩投票　狂違規吸20萬人觀看

餐桌出現飢餓黑熊　女突然被賞一巴掌

讀者迴響

熱門新聞

虐待動物連環爆！梅花鹿遭「鐵鎚狠敲頭」癱軟倒地　埔心牧場致歉了

貓砂盆「冒出百隻蟑螂」淹出地板

聽到喵喵聲！下車救出溼答答小貓

小貓熊玩飛撲遊戲　抓人手掌拍拍

颱風狠心關室外　新店二狗疑遭虐

鐵門緩升起以為有猛獸　胖貓咪現身

女海邊散步　發現「果凍狀長鬚」怪物

跛腳狗被丟停車場　看飼主離開想追

白頭翁被黏鼠板抓　牠乖乖等救援

全盲汪「撕爆紙袋」挑釁掃地機器人

機場推萌犬計畫　9隻狗狗供乘客摸摸抱抱

褐鷹鴞颱風天健檢　被包成春捲

鸚鵡玩投票　狂違規吸20萬人觀看

餐桌出現飢餓黑熊　女突然被賞一巴掌

以為孫走失！　阿嬤亂撿陌生小狗

熱門寵物影片

更多
新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

新店三隻狗狗颱風天被關別墅外多日　鄰：消失一隻動保處介入調查

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

颱風前聽到喵喵聲！他下車救出「溼答答小貓」　拎脖子護送回家疼

柴犬孔雀開屏

柴犬孔雀開屏

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

小白袋鼠上班餵食同事

小白袋鼠上班餵食同事

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面