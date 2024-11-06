全盲狗狗在掃地機器人前「撕爆紙袋」　正面挑釁清掃大臣

記者李依融／綜合報導

雙眼球摘除的米克斯黃狗「雷狗」坐在掃地機器人前面，面前盡是撕碎的紙屑，一臉「我棒嗎？」的表情，彷彿直接跟掃地機器人宣戰。媽媽將照片分享到@Threads，問大家「有這樣的狗勾你幾點回家？」。

雷狗發現了地上的紙袋，直接在掃地機器人面前大肆地啃咬，將紙屑撕碎一地，甚至還有碎紙直接丟到掃地機器人上，彷彿直接了當地挑釁家裡的清掃大臣。看來雷狗雖然看不見，但是牠的拆家技術還是很專業的，媽媽也說「牠特別喜歡紙類，很喜歡撕咬。」

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▲雷狗在掃地機器人前撕爆紙袋。（圖／Threads@legacy_the_mango提供）



雷狗跟媽媽初相遇時有一雙異常凸起的大眼睛，不過當時已經完全失明，獸醫推測「是被戳瞎的」，從很會坐機車這點來看，牠曾經是有主人的但被棄養了。媽媽領養了雷狗，也在醫生的建議下陸續摘除雙眼，不過牠看到的世界更大更溫暖了。媽媽帶牠爬山、一起出去玩、丟球撿回來也難不倒牠，雷狗也喜歡找朋友玩，眯眯的眼睛好像一直在笑。

網友們看到雷狗挑釁掃地機器人的影片，忍不住笑說「牠是在幫你測試機器人」、「咬紙袋而已，真是一隻乖狗狗」、「有這種狗狗我會…快回家整理」。媽媽也搞笑地幫掃地機器人配音「這個家都是我在付出」，似乎完美地揣摩掃地機器人的心聲。