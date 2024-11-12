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「戀愛腦」奶牛貓單邊耳朵長愛心　喜歡在床底下倒立「快速爬行」

▲奶牛貓頂瓜瓜。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

▲奶牛貓瓜瓜喜歡在床底躺著滑行。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸廣東省有一隻2歲的異色瞳孔奶牛貓「瓜瓜」，右側耳朵特殊的愛心花紋就像是長了一顆「戀愛腦」，牠經常背躺在床底，用手抓著床架移動身體，倒立著快速爬行，就像是在用身體擦地板一樣，彷彿一隻大蜘蛛。奇怪的一幕讓飼主笑，「果然這種品種的貓都不正常」，影片發佈後迅速爆紅。

▲奶牛貓頂瓜瓜。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

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▲瓜瓜喜歡用手輔助加速。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

「頂瓜瓜漂亮主人」經常在小紅書上分享有趣的日常，這天飼主發佈貼文，表示自己要「出租」掃地機器貓，原來是瓜瓜喜歡躲在床下用背滑行，並且用手抱著床底的支撐架，輔助自己能夠快速地移動。由於家中是瓷磚地板，躺著的瓜瓜在燈光的反射下出現倒影，鏡像反映像是牠就在床底高速奔跑一樣。家人剛開始還會被聲響嚇到，以為家裡有老鼠，沒想到是自家貓咪在玩耍。

▲奶牛貓頂瓜瓜。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

▲瓜瓜有不一樣的瞳孔顏色。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

貼文底下網友紛紛留言，「瓜瓜好胖，倒影就像一隻豬背著貓」、「這款奶牛貓掃地機器人真不錯，掃不到的地方都掃到了」、「反方向的貓」、「奶牛貓真的都瘋瘋的」，搞笑的畫面讓許多奶牛貓主人產生共鳴。

▲奶牛貓頂瓜瓜。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

▲耳朵的毛色跟愛心一樣，網友稱之「戀愛腦」。（圖／翻攝自小紅書／頂瓜瓜的漂亮主人）

關鍵字： 奶牛貓瓜瓜爬行床底戀愛腦異色瞳孔可愛搞笑

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