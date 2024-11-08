台南市動保處沒入17隻小型品種犬　將開放認養抽籤歡迎參與

▲台南市動物防疫保護處於2024年8月查獲小型品種犬非法繁殖場，有16頭犬隻將於11月9日上午9時至15日晚上11時59分許止開放進行認養資格登記。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動物防疫保護處於2024年8月查獲小型品種犬非法繁殖場，共計沒入17隻品種犬，並已於日前進行公告，因詢問度踴躍，除生理狀況尚不適合開放認養的1頭犬隻外，16頭犬隻將於11月9日(六) 上午9時至11月15日(五) 晚上11時59分許止開放進行認養資格登記。

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動保處表示，本次將開放抽籤的16頭犬隻收容於動物之家善化站，其中5隻為公犬，餘11隻皆為母犬，犬隻年齡約落在青壯年到年老不等（1歲到10歲以上）。經基礎疫苗注射、晶片植入、絕育手術及妥適醫療後，將開放民眾進行認養資格登記(https://forms.gle/j5otW1rz9SoCGc3t7)。

動保處將於表單登記截止日後篩選符合資格之認養人，如違反動保法被列為黑名單、具不擬續養紀錄、名下已登記5頭（含）以上之動物、不同意抽籤辦法及結果、不同意個資取用、未滿18歲及資料填寫缺漏或認養評估問卷不足80分者，具上述情況之民眾，將判定不具抽籤資格。則一犬隻有複數的登記人，將訂於11月22日(五)上午10時辦理公開抽籤，並於當日公布抽籤結果，抽籤過程將在「善收的汪哥與喵姐」志工粉絲頁公開全程直播(網址：https://www.facebook.com/shanhua5832399/)。每1犬隻正取1人，備取4人，再請中籤者前往動物之家善化站進行認養評估，且須填寫家訪紀錄表供後續認養追蹤。

台南市的動物之家也收容很多其他等家的毛小孩，歡迎前來台南市動物之家灣裡站(台南市南區省躬里萬年路580巷92號)與善化站(台南市善化區昌隆里東勢寮1~19號)參觀認養毛小孩。