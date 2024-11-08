貓咪將列寵物登記物種　東森寵物全台100家門市都是「登記站」

▲寵物貓明年將列入寵物登記物種。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

農業部宣布自2025年8月1日起，家貓將被納入寵物登記物種，未完成登記的飼主最高可能面臨1萬5千元的罰鍰。東森寵物全台超過100家分店將成為政府合作的晶片登記站，即日起東森寵物會員可免費進行登記及變更服務，協助飼主處理寵物補發/變更登記、轉讓、遺失、尋獲申報、死亡除戶等一系列登記需求。

農業部預告修正相關法規，為提升貓隻源頭管理及飼養秩序，計畫給予飼主1年緩衝期，至2025年8月1日起對未登記貓隻飼主處以罰款，飼主最高可能面臨1萬5千元的罰金。

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東森寵物特別提醒毛爸毛媽們，帶愛貓前往全台慈愛動物醫院進行晶片植入，晶片如同芝麻大小，植入位置為後頸部。藉此措施，東森寵物致力於為毛孩提供更完善的保障，呼籲飼主合法登記，共同促進寵物管理的透明化和安全（為配合各縣市政策，宜蘭縣、台中市及彰化縣的登記站門市，將不適用免費政策)。



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雙11購物節熱潮即將來臨！東森寵物攜手FOODPANDA於11月8日-11月14日期間，結帳輸入優惠碼「爽11買東寵」立即享79折優惠，還有超值商品6折起，讓飼主們輕鬆囤貨、隨心所欲選購毛孩所需。此外，UberEats新客專屬優惠也不容錯過！11月8日-11月28日 UberEats周年慶期間，新客消費滿399元即立減200元，還有五星好評送60元折價券的活動，回饋新老顧客，讓您在雙11期間輕鬆享受一站式購物的便利。

東森寵物持續致力於為飼主提供最貼心的服務，無論是貓咪登記、線上選購，還是線下領取，期望每位飼主與毛孩都能享受雙11帶來的極致優惠與便利。

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東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，現已擁有131間門市，是台灣規模最大的連鎖寵物品牌。我們提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。擁有超過300位專業美容師，服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供即時且專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於提供最優質的產品與服務，讓每一位寵物和飼主享受幸福美滿的生活。