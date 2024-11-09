南極皇帝企鵝「流浪3500公里」現身西澳海灘　專家曝背後原因

▲1隻來自南極洲的皇帝企鵝現身數千公里外的西澳洲的海灘。（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

澳洲的海洋海灘（Ocean Beach）近日出現一隻皇帝企鵝，引發當地人關注，由於皇帝企鵝棲息地在南極洲，推測這隻皇帝企鵝從南極洲到海洋海灘，只少穿越了2200英里，約3540公里。

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▲皇帝企鵝只在南極洲野外被發現，不過牠們的生存環境如今飽受氣候變遷的威脅。（圖／達志／美聯社）

根據《美國有線電視新聞網》（CNN）6日報導，澳洲動保部門證實這隻來自數千里遠外南極洲的皇帝企鵝（Emperor Penguin），日前在經歷史詩般的長途海上之旅後，現身西澳州（Western Australia）海灘。

報導引述西澳洲生物多樣性、保育、景點部（DBCA）說法，這隻皇帝企鵝在本月2日出現在海洋海灘，而且有營養不良的狀態，目前由當地專業野生動物保育員照顧中，估計需要幾週才能康復。

皇帝企鵝只在南極洲野外被發現，不過牠們的生存環境如今飽受氣候變遷的威脅，另外，由於海洋海灘和南極洲相距超過3540公里，也就是這隻皇帝企鵝顯然游超過3540公里，才能現身澳洲。

另據《澳洲廣播公司新聞》（ABC News）引述西澳洲大學（University of Western Australia）研究員坎內爾（BelindaCannell）推測，這隻皇帝企鵝可能是順著洋流往北漂，「牠們在覓食的時候傾向順著洋流移動，可以找到更多不同種類的食物，所以可能是這些洋流流向了比正常距離更遠的地方」。

據了解，皇帝企鵝是18種企鵝中最高和最重的企鵝，體重可達40公斤，站立身高約1.1公尺，雌皇帝企鵝在繁殖季可產下1顆蛋，並交由雄性伴侶孵化，然後花大約2個月時間下海覓食。

▲1隻來自南極洲的皇帝企鵝現身數千公里外的西澳洲的海灘。（圖／翻攝自X）

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