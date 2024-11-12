【廣編】2024第二屆法國皇家Vet Focus獸醫醫學論壇　港台盛大舉行

▲法國皇家獸醫醫學論壇匯聚國際頂尖獸醫專家，聚焦熟齡貓犬健康議題。

【廣編特輯】

圖、文／法國皇家提供

法國皇家以注重科學實證及研發聞名，長期積極與獸醫互動，推動貓犬健康管理並傳遞正確的營養知識。繼去年以貓犬皮膚管理為題，成功舉辦第一屆法國皇家獸醫醫學論壇Royal Canin Vet Focus Symposium後，今年再度於8日（香港場）、10日（台灣場）展開第二屆。有鑑於熟齡貓犬比例不斷攀升，今年主題聚焦熟齡貓犬的健康議題，針對熟齡貓犬的身體機能、健康狀況與感官及食慾進行深入探討。來自美國與日本的國際專家與逾400位獸醫師齊聚，分享貓犬熟齡化的攀升趨勢、熟齡貓犬的行為改變與面臨挑戰，並強調精準營養對提升貓犬生活品質的重要性。展現品牌對精準營養的不懈追求，以及為寵物創造更美好的生活的決心。

法國皇家分別於香港、台灣舉辦第二屆獸醫醫學論壇，邀請國際知名專家學者包括：榮獲著名John Sherman Award獎項、世界知名的犬隻復健與運動醫學的專科獸醫師Dr. Leilani Alvarez、德州農工大學（TAMU）助理教授Dr. Emily Gould、與擁有豐富臨床與教學經驗、現任法國皇家亞太區獸醫營養經理的獸醫師Dr. Chie Saito Ishii與逾百位獸醫齊聚一堂聚焦熟齡貓犬議題．共同分享專業知識，針對熟齡貓犬的臨床案例及行為特徵進行深入探討，傳遞正確的照護觀念，並強調精準的營養策略對熟齡貓犬健康的重要性。

隨著寵物高齡化，常見的疾病與行為上的改變也隨之增加。論壇中Dr. Emily Gould以臨床案例解析老犬常見的腸胃道變化與認知障礙，指出根據調查結果顯示，老犬在行為上的改變，45%變得更具侵略性、而29%則出現認知障礙的症狀。Gould也表示，飼主無法及時辨別寵物已進入熟齡而錯過預防性健康照護階段的隱憂，因此呼籲貓犬定期健檢、擁有長期的醫療病史的重要性。Gould補充：「透過專業儀器檢測，我們可以及早發現寵物體內的變化，如關節退化、心血管疾病或慢性病等問題，讓貓犬能獲得更適當的治療和營養支持。」

獸醫師Dr. Chie Saito Ishii與Dr. Leilani Alvarez於會中也針對體重對於熟齡貓犬的影響提出一系列的專業見解與觀點。數據顯示在美國六成貓犬被診斷為肥胖 ， Alvarez表示：「體重對於貓犬整體健康有至關影響，肥胖不僅容易造成慢性全身性發炎，對關節、腎臟和消化系統方面都更容易出現問題。因此，精準營養與平衡化飲食尤為重要。」

法國皇家台灣香港總經理張堇琪表示：「法國皇家觀察到寵物年齡結構的改變，熟齡貓犬的精準營養與照護是目前急需重視的議題。透過與全球專家的知識交流，我們希望對熟齡寵物的行為與需求有更深入的了解，並能以全面的照護方式幫助牠們提升生活品質。」法國皇家長期致力於研發各階段的營養配方，並透過專業科研團隊，不斷提升營養技術。本次論壇聚焦熟齡犬貓的營養與照護需求，是因為看到台灣貓犬的年齡分布開始趨於老化，但國內相關研究與資訊相對缺乏。法國皇家除承諾對寵物健康進行全面關懷外，未來也將提供更多資源來協助專業獸醫增進及交流針對熟齡犬貓的照護與關懷。透過攜手專家學者、獸醫以及飼主，為貓犬提供全方位的健康支持，成為守護寵物健康的堅強後盾。