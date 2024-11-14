朋友「生日禮物送貓」被他養死！他崩潰不敢講　網搖頭：不負責任

▲不少人都會養狗、養貓，但在這之前要做好功課。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名網友悲嘆，把朋友送的貓養死了，目前都不敢講，讓他壓力好大。貼文一出，不少人直呼「2個月的小貓真的很難養」。

原PO在微博表示，朋友送的貓被他養死了，「小貓是朋友送我的生日禮物，很小一隻，不到2個月那種，這件事情我一直沒敢告訴朋友，怕她覺得我沒有好好照顧，導致我們的『兒子』死了。」

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原PO說，這件事肯定是沒辦法瞞一輩子的，期間朋友也多次向他詢問貓咪近況，以及提出要給貓咪買零食玩具之類的，不知道有什麼理由可以讓朋友接受。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「2個月的小貓真的很難養啊，太脆弱了」、「說不定買到星期貓了，不必過於自責，而且不到2個月本身就很脆弱，我的小貓58天接來的當時就很脆弱」、「小貓夭折很正常，實在不忍心你再買一隻，好好善待它」。

另一名網友則說，「我覺得給不太會養寵物的人，突然送一個寵物其實蠻不負責的，就說生病過世了，沒辦法小奶貓本來也確實比較容易生一些治不好的病。」

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