拉布拉多舔手手突被問「在做什麼？」　牠吐舌嫌棄：看不出來嗎？

實習記者陳安榆／綜合報導

國外2歲拉布拉多犬Miles非常陶醉地在舔自己的手手，舒服到眼睛都閉起來了，不料突然被飼主提問「MIiles ，你在做什麼？」，牠停下動作後愣了兩秒，歪頭思考了一下，接著快速地吐出舌頭，彷彿在說「你難道看不出來我在用舌頭舔毛嗎？」，搞笑的一幕讓主人笑翻。

TikTok@milestheredlab經常紀錄狗狗的日常，這次享受舔手卻被打擾，Miles的表情出現肉眼可見的不耐，忘我的牠瞬間「不嘻嘻」，歪著頭彷彿在想「為什麼要打擾我休息的時光」，不過還是無奈地吐出舌頭，跟飼主解釋自己的行為，幾秒馬上又收回，還對主人投以嫌棄的目光，貼文發佈後引起迴響。

▲享受到眼睛都閉起來了。（圖／翻攝自TikTok／@milestheredlab）



[廣告]請繼續往下閱讀...

影片發佈後在TikTok上高達420萬次觀看，110萬次按讚，網友紛紛在底下留言「吐舌的表情就像特效一樣」、「舌頭也太長」、「彷彿在說：關你什麼事」、「狗狗：看清楚了嗎？」，可愛的反應讓大家不停轉發貼文。

▲Miles舌頭超長，吐舌無奈的表情超萌。（圖／翻攝自TikTok／@milestheredlab）

