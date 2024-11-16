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淡江學子熱心照護奶貓　新北動保處招募代養家庭

▲▼ 奶貓急需細心照料，動保處籲有愛心的民眾加入「奶貓手」行列。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 奶貓急需細心照料，動保處籲有愛心的民眾加入「奶貓手」行列。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

每年貓咪繁殖季節，新北市政府動保處常接獲民眾通報，在街頭巷尾發現無母貓看護的小奶貓。由於這些奶貓失去母乳來源，急需細心照料，動保處會與各動物之家聯手救援，並呼籲有愛心的民眾加入「奶貓手」行列，協助小奶貓健康成長，並最終為牠們找到幸福的家。

淡江大學關懷動物社的學生積極參與這項善行與淡水動物之家合作，迅速接手小奶貓並悉心餵養照護。同時，社團也運用社群媒體成立中途之家粉絲專頁，透過網路提升流浪毛孩的曝光率，吸引更多人關注並認養。

▲▼ 奶貓急需細心照料，動保處籲有愛心的民眾加入「奶貓手」行列。（圖／記者戴上容翻攝）

動保處提醒民眾，如果遇到奶貓，首先應觀察母貓是否在附近，遠距離等待一段時間，以確認是否為孤兒奶貓。若奶貓處於馬路等危險地點，可將牠們移至安全處，但搬動時應避免直接接觸，建議使用手套或塑膠袋，以免奶貓沾染人類氣味後遭母貓拒絕。

動保處表示，救援時若能將母貓和奶貓全家帶回進行照護，將有助於提高奶貓的存活率。對於未絕育的母貓，也建議執行TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗及原地回置），從源頭減少流浪貓的數量。

新北市目前共有8間動物之家，每年都面臨大量流浪犬貓收容的挑戰，特別是在奶貓救援方面，需要更多有經驗的民眾加入代養家庭行列。動保處誠摯邀請有愛心的市民，成為奶貓的臨時照顧者，將牠們視為家人，用心守護牠們的成長過程，攜手創造毛寶貝的幸福未來。

如需了解更多奶貓代養資訊，可至動保處官網查詢，或追蹤「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁：https://www.facebook.com/tpc58801

▲▼ 奶貓急需細心照料，動保處籲有愛心的民眾加入「奶貓手」行列。（圖／記者戴上容翻攝）

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關鍵字： 奶貓新北市動保處代養家庭動物之家淡江大學

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