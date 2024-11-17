薩摩耶散步脫序狂奔　邊境「叼牠牽繩帶回」：這個家沒有我怎麼辦

▲邊境牧羊犬17將薩摩耶哥哥007牽回來。（圖／翻攝自小紅書／邊牧17）



實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸福建省有一對狗狗兄弟，薩摩耶哥哥「007」和邊境牧羊犬弟弟「17」。這天牠們在社區廣場散步時，007掙脫主人的控制飛奔進草叢，無奈的媽媽完全對牠沒轍。幸好聰明的17學著人類遛狗的方式，自己用嘴巴叼著哥哥的牽繩，將牠帶回來，省心的毛孩讓飼主減輕不少負擔。

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▲17看著007跑走，感覺很無奈。（圖／翻攝自小紅書／邊牧17）

「邊牧17」在小紅書上分享許多狗狗兄弟們的日常，調皮的007在散步時脫序跑走，無論主人如何呼喚都沒有用，一起下樓的17也停下腳步盯著哥哥的背影，彷彿在說「這個傻瓜又要做啥」，感覺十分無言。就當飼主別無他法時，17慢悠悠地走進草堆，叼起綁在007身上的繩子，成熟穩重的將牠帶出來，開心的哥哥像不知道發生了什麼，強烈對比讓媽媽好氣又好笑。

▲17進草叢把007「撈出來」。（圖／翻攝自小紅書／邊牧17）



影片發佈後引起強烈共鳴，網友紛紛留言「邊境是邊境，狗是狗」、「17為007操碎了心」、「我為這個家付出了太多」、「幸好傻摩耶有一隻邊牧弟弟」，搞笑又聰穎的畫面讓大家更加認同邊境牧羊犬擁有極高的智商。