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民宿重量級吉祥物拉布拉豬　公告欄畫「通緝照」胖到一看就知是誰

▲（圖／翻攝自小紅書／我本人）

▲「通緝照」畫得實在太具體。（圖／翻攝自小紅書／住在海邊民宿的菲米婭）

實習記者陳安榆／綜合報導

中國大陸大連市有一間海景民宿，裡面有隻超級豐腴的拉布拉多犬「菲米婭」，今年6歲的牠情緒是出了名的穩定。不過由於太愛吃了，總會到處向遊客撒嬌討食，於是店家便畫了牠的肖像，並表明請勿餵食任何東西。沒想到這張圖畫得太過形象化，在網路上意外爆紅，許多人也紛紛朝聖，想看看這隻拉布拉豬。

▲（圖／翻攝自小紅書／我本人）

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▲看見牠流口水也別心軟。（圖／翻攝自小紅書／我本人）

「我本人」在小紅書上分享自己旅遊時遇到的趣事，在大連市的海邊某間民宿門口，立著大大小小的白板，內容提到「如果看見一隻狗狗流口水，也請別投餵食物」，正當遊客感到疑惑時，往內一走便看見「一輛」拉布拉多緩緩走出，瞬間覺得這些圖片都太寫實了。甚至提到菲米婭的脾氣超級好，所以餵牠食物牠一定會吃，不過由於真的太胖，目前需要管理體重，民宿生意火爆，沒空顧及，才會立此招牌提醒大家。

▲（圖／翻攝自小紅書／我本人）

▲網友都沒想到菲米婭居然不是「照騙」。（圖／翻攝自小紅書／我本人）

貼文一發佈立刻引起有去過的民眾共鳴，在底下留言「跟牠玩球牠都不想動，看到貓咪在吃飯馬上起身去關心」、「口水滴成這樣，表情超無辜，這是在控制狗還是訓練人的忍耐力」、「白板寫：咬牠的話也不會反擊，比我另一半還要情緒穩定」，簡單的線條畫也能準確表達，不知道是畫家專業，還是菲米婭厲害。

▲（圖／翻攝自小紅書／我本人）

▲菲米婭超級懶，除了吃其他一切都沒興趣。（圖／翻攝自小紅書／住在海邊民宿的菲米婭）

小提醒，每隻狗狗都需要量身訂做自己的食譜，如果因為溺愛過度投餵，容易導致過重健康出現問題，也不要輕易地餵食給牠們人類的食物，才不會因為沒辦法消化而生病。

關鍵字： 拉布拉多拉布拉豬形象照民宿流口水搞笑可愛菲米娅

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