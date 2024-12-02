兔兔「比中指」看起來好生氣　豎單耳開啟警戒模式

▲網友懷疑自家兔子生氣「比中指」。（圖／翻攝自小紅書／龍咻咻）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸江西省網友「龍咻咻」分享，自家兔兔突然對自己「比中指」，疑似在生氣的模樣讓他哭笑不得。只見兔兔突然豎起一邊的耳朵，飼主遠遠的看過去，牠胖嘟嘟的身軀配上高聳的單耳，配著不開心的小表情，似乎在對主人發脾氣，畫面引起大量共鳴，許多養兔網友笑說「養兔人家都有『罵人』兔兔」。

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▲飼主上網發問，為何自家兔兔要豎起單耳？（圖／翻攝自小紅書／紙茉莉）



另一名網友「紙茉莉」在小紅書上分享向網友請益「兔子豎一隻耳朵的意思是？」，引發眾多飼主留言，紛紛認同自家兔兔也會做這種動作，配上默默盯著人的眼神，看似心中還有許多怨言，但因為不會說話，只能靠「行動」表達不滿。不過也有人說是兔兔需要仔細聆聽才會突然舉起耳朵，開啟警戒模式。

動物保護資訊網分享，兔兔容易受到驚嚇，且在野外為「被掠食者」，所以才會隨時對周遭環境感到警惕，警覺性很強，應避免兔子被人或其他動物騷擾、攻擊，或受聲光刺激驚嚇，若其受驚嚇緊迫將影響腸道蠕動，嚴重者可能致命。兔兔擁有高度社交需求，但也同時具有極強的領土意識，也需避免同時飼養多隻，才不會打架。

▲網友們紛紛曬出同款「生氣」兔兔。（圖／翻攝自小紅書／捏捏醬）



貼文發佈後按讚數高達2.3萬，網友笑道「可能要攔計程車」、「不懂兔兔，但看起來你要跟牠道歉」、「其在偷聽你聊八卦」、「是不是說牠壞話被聽見」、「微發雷霆」，安靜的兔寶寶突然擺出這種動作還真的會讓人莫名覺得心虛。