「戴珍珠耳環的貓咪」表情無辜神似名畫　高冷白貓回眸超有戲

▲貓貓「張小白」扮演「戴珍珠耳環的少女」。（圖／翻攝自小紅書／無意義冰鎮熱可可）



實習記者陳安榆／綜合報導

大陸雲南省有一隻米克斯貓「張小白」，性格高冷不合群，脾氣不好的牠總是散發清冷的感覺。這天飼主把一條綠色的毛巾披戴在牠的頭上，牠回眸一瞥鬱鬱寡歡的眼神超有戲，這一瞬間仿佛就像是世界名畫「戴珍珠耳環的少女」，釣出大批網友分享自家貓貓角色扮演的可愛模樣，引發熱議。

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▲網友留言分享自家主子的照片，有人說像西海岸的匪幫。（圖／翻攝自小紅書／後知後覺的胖子）



小紅書帳號@無意義冰鎮熱可可分享，自家貓咪裝扮成非常經典且家喻戶曉的名畫「戴珍珠耳環的少女」，由約翰尼斯·維梅爾（荷蘭語：Johannes Vermeer )於約西元1665年所創作的作品。照片分享後許多網友紛紛曬出各種喵星人的「裝扮照」，利用一些小巧思來塑造各式各樣的造型，有「白娘子」、「西海岸匪幫」、「肚皮舞者」、「杜拜土豪」、「戴珍珠耳環的小狗」、「仿徐志摩」，可見毛孩們的可塑性非常高。

▲網友在底下留言，自家貓貓玩窗簾像是「白娘子」。（圖／翻攝自小紅書／四金）



▲網友在留言處分享圖片，有人說像印度肚皮舞者。（圖／翻攝自小紅書／清野）

貼文擁有的按讚數高達6.6萬，底下也激起許多網友留言「真是太像了」、「沒有牠的眼神可能沒辦法那麼像」、「留言的寵物們神韻都好到位」，小貓們自帶的距離感眼神，讓這些扮演的角色更加對味。