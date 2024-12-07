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網購熱！跨境違規買「寵物凍乾」到台灣上百件　罰近千萬

▲▼跨境網購寵物凍乾違規，最高可罰百萬。（圖／防檢署桃園分署）

▲跨境網購寵物凍乾違規，最高可罰百萬。（圖／防檢署桃園分署）

記者許力方／台北報導

年末網購熱季持續，農業部防檢署提醒，民眾在跨境網購時，應再三確認不含動物性來源成分，尤其飼主經常為毛小孩購買寵物肉類凍乾食品，可能引入海外動物傳染病，若經查獲違規輸入動植物產品，將面臨最高100萬元高額罰款。根據統計，近1年因輸入「寵物凍乾」受罰超過百起，開罰共近千萬元。

防檢署表示，非洲豬瘟疫情在國際間持續蔓延，今年又新增歐洲蒙特內哥羅、科索沃與阿爾巴尼亞，非洲安哥拉與加彭及亞洲斯里蘭卡等國家成為非洲豬瘟疫區，與我國鄰近的韓國、越南及菲律賓仍持續發布豬隻疫情。我國也在違規輸入的豬肉產品中持續檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，今年陽性案件主要來自中國大陸、越南及泰國等非洲豬瘟高風險國家，顯示非洲豬瘟傳入我國之風險仍高，各項邊境管制之措施仍需持續加強。

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▲▼跨境網購寵物凍乾違規，最高可罰百萬。（圖／防檢署桃園分署）

▲▼跨境網購寵物凍乾違規，最高可罰百萬。（圖／防檢署桃園分署）

防檢署說明，為防止非洲豬瘟疫情透過快遞方式寄送動物產品至我國，首次查獲輸入動物產品的民眾將處以至少5萬元罰鍰，自境外輸入寵物凍乾食品等動物產品，要符合檢疫條件才可以輸入，以目前最夯供犬貓食用凍乾為例，即要符合犬貓食品輸入檢疫條件。合格輸入的產品代表輸入國或製造工廠已經防檢署核准，可以確保檢疫安全，不會引入境外惡性動物傳染病，家中毛小孩的食用安全才會有保障。

時屆感恩節、黑五購物節、雙12購物節及聖誕節等網路購物熱季，民眾在跨境電商購買產品時，應再三確認不含動物性來源成分，除了寵物凍乾食品外，熱購產品如肉鬆蛋捲及真空包裝的肉乾、鳳爪、香腸等產品都不得購買寄送回國。

▲▼跨境網購寵物凍乾違規，最高可罰百萬。（圖／防檢署）

關鍵字： 凍乾寵物跨境

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