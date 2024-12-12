又見獼猴大街撒野！蹲坐後視鏡拍窗討食　還亂入辦公室對望OL

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局昨（11）日接獲通報，指有一隻台灣獼猴出現在大園區高鐵北路、蘆竹區一帶，被民眾發現一度跳上路過轎車，囂張蹲坐照後鏡上，甚至還猛力拍打車窗，後來更闖入高鐵北路某公司，嚇壞正在上班的OL；農業局據報後派員捕獲，經獸醫師評估這隻台灣獼猴健康無虞後，已經進行野放。

▲桃園市農業局昨天接獲通報指出，一隻台灣獼猴出現在大園區高鐵北路附近，一度跳上路過轎車上蹲坐在照後鏡或拍打車窗。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報二》）

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▲桃園市農業局昨天接獲通報指出，一隻台灣獼猴出現在大園區高鐵北路附近公司內，嚇壞上班小姐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《桃園爆報二》上昨天有網友PO文，蘆竹區、大園區一帶有台灣獼猴亂入，獼猴跳上路過轎車照後鏡上，還拍打車窗疑似要討東西吃，後來更闖入高鐵北路某公司內，民眾向農業局動保處反映派員捕捉。

桃園市農業局表示，接獲通報後派員追查發現，該獼猴於蘆竹區南青路、大園區高鐵北路三段一帶四處移動，經動保處人員於中午在大園區高鐵北路三段某公司內捕獲，獼猴經帶回安置，經獸醫師評估健康無虞且情況良好，已經派員野放。

▲桃園市農業局昨天接獲通報指出，一隻台灣獼猴出現在大園區高鐵北路附近公司內，立即派員前往捕捉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局指出，針對野生動物逸出，農業局已訂定相關標準作業程序，以誘捕為優先，如有必要再以麻醉方式捕捉，以兼顧動物福祉及人員安全。此外，台灣獼猴是農業部公告禁止飼養動物，如有違法飼養情事，可依據動物保護法處第26條規定處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，籲請民眾勿違法飼養。