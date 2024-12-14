黑面琵鷺「搭颱風」飆速172km來台過冬　超越學長「颱琵」創紀錄



▲「N85」的黑面琵鷺以時速172公里行經台灣海峽。（圖／台南市野鳥學會常務理事郭東輝提供）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

受傷黑面琵鷺「N83」經救治後，繫上GPS發報器於今年1月野放，研究人員後來發現，牠竟在10月時，隨著颱風山陀兒，以驚人時速85公里返台過冬，因而將牠命名為「颱琵」，然而不到一個月，另一隻編號「N85」的黑面琵鷺又打破「颱琵」的紀錄，牠乘著颱風外圍環流飛越台灣海峽時，時速狂飆172公里，讓研究人員嘆為觀止。

投入《黑面琵鷺GPS衛星繫放計畫》的天豐新能源指出，台灣首次透過衛星追蹤發現黑面琵鷺利用颱風進行遷移。今年1月，有隻在台南安南區野放的黑面琵鷺（腳環編號N83），先後飛往中國沿海、南韓，於9月底又飛到中國東南沿海，並在10月3日驚險地隨著山陀兒颱風飛越台灣海峽，以最高時速85公里回到了高雄小港。

研究人員發現，「N83」黑面琵鷺不僅不怕颱風，反而巧妙地利用了颱風氣流，展現了自然的奇妙與適應力，欽佩之餘，因此將「N83」命名為「颱琵」。

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然而「颱琵」的紀錄不到1個月，就被另一隻也經救援野放的黑面琵鷺「N85」打破，同樣於今年初經救治後野放的「N85」，10月23日晚上11點半從韓國起飛後，沒有像一般同類一樣先到中國沿海歇息，而是直飛台灣，在24日晚間8時許就抵達雲林口湖鄉，平均時速高達75公里，尤其在經過台灣海峽時，「N85」受到菲律賓西方的潭美颱風外圍環流加乘，更是時速破百，最高飆破172公里，高超的御風技術令人讚嘆。