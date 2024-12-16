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林子瑄混血愛犬戶外散步初體驗　熊爸親授幼犬社會化撇步

淡出演藝圈的林子瑄（左），帶著混血幼犬阿Poo及拿鐵來找熊爸，狗兒子還不怕生的向熊爸獻吻。

▲淡出演藝圈的林子瑄（左），帶著混血幼犬阿Poo及拿鐵來找熊爸，狗兒子還不怕生的向熊爸獻吻。

圖文／鏡週刊

淡出演藝圈的林子瑄，近年轉戰電商及直播平台，工作順利且收入穩定，她有感於兒子長大，家裡太過於安靜，因此兩個月前帶回兩隻瑪爾泰迪（馬爾濟斯與貴賓狗混血）幼犬回家，因為是新手養狗，從大小便、吃飯及睡覺都在學習中，面對兩隻瘋狂的小幼犬，林子瑄尋求熊爸協助，並指導她如何養好幼犬。

林子瑄所養的兩隻愛犬分別是阿Poo及拿鐵，兩個月大的小公狗個性活潑、頑皮，熊爸才走到大門口就聽到兩隻狗不停吠叫，雖然聲音不大，但明顯知道在警戒，接著，一行人入門後，兩隻小幼幼充滿好奇，還頻頻跟大家打招呼。

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林子瑄的兒子長大了，怕家裡太安靜，所以找兩隻愛犬來作伴。（翻攝自林子瑄IG）

▲林子瑄的兒子長大了，怕家裡太安靜，所以找兩隻愛犬來作伴。（圖／翻攝自林子瑄IG）

有一天半夜，林子瑄下班回家，拿鐵興奮地衝出來迎接，結果一不小心，她踩到了牠，原以為沒事，後來發現尿布上有血尿，嚇得她連忙帶著拿鐵奔寵物醫院看病，幸好只是小問題，吃藥加觀察即可。

對於兩隻幼犬，熊爸建議兩隻狗狗尚小，最好要學習籠裡訓練，讓牠們有獨處空間外，也減少發生類似的事件，熊爸說：「你看牠們兩個現在忙得很，一直找大家玩，但這樣其實不對的，狗狗的睡覺時間是一天16小時，應該把牠們的作息調整，像現在要安排牠們休息才對。」

聽完熊爸建議，林子瑄表示會買狗籠子回來，再進行籠內訓練，而從未正式帶牠們出門散步的林子瑄，也在熊爸的幫助下，完成小幼幼的第一次外出散步。一到公園，只見兩隻狗對陌生環境相當好奇，原本還乖乖坐在寵物推車上，卻一直想跳下車玩耍。

第一次帶愛犬出門到公園散步，牠們對陌生環境還在好奇探索中。

▲第一次帶愛犬出門到公園散步，牠們對陌生環境還在好奇探索中。

在公園中，兩隻開始學習散步，好奇心強的拿鐵不斷的探索，很喜歡散步，還會咬樹葉，反而阿poo對陌生環境顯得有點害怕，且對聲音相當敏感，很容易受驚。

熊爸建議，因為是第一次出門散步，兩隻狗還在適應中，未來只要多散步幾次，兩隻狗就會習慣外出，同時，熊爸也建議，小狗剛開始社會化，不建議跟其他狗狗交朋友，如果遇上別的狗狗，就先帶牠們離開。

林子瑄淡出演藝圈，近年轉戰電商及直播平台。（翻攝自林子瑄臉書）

▲林子瑄淡出演藝圈，近年轉戰電商及直播平台。（翻攝自林子瑄臉書）

綜合在家裡及公園散步的結果，熊爸認為阿poo的個性調皮，跟拿鐵玩起來比較瘋，甚至有點強勢，未來也許會有攻擊行為，因此，先決條件是先幫牠們安排好固定的作息之外，還需接受籠內訓練，最後，熊爸笑言，半年後再回訪一次，看一下兩隻小狗訓練後的結果。


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關鍵字： 鏡週刊熊爸林子瑄

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