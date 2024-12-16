愛貓過世2年家中突有「貓尿味」　他聞3小時：真的回來了

▲羅弟弟是隻愛跟人撒嬌的貓咪，22歲高齡離世。（圖／有點毛毛的／假面公主跟她的兄弟姐妹投稿）



記者李依融／綜合報導

貓奴家中客廳出現許久沒聞到的貓尿味，2年前22歲愛貓「羅弟弟」過世後，這個味道就不曾出現，讓他不禁猜想「是羅弟弟回來了，牠應該是在投胎前，回來看我一眼。」

飼主在粉專「假面公主跟她的兄弟姐妹」分享了這感動又不捨的經歷，並投稿在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」。飼主表示，8日下午他約下午1點左右起床，在客廳工作到一半一直聞到一股臭味，氣味很重就像在身邊打轉一樣，「這個味道持續一個多小時後，我才突然想到是什麼，養過貓的人絕對不可能認錯，只是突然忘了而已，這是濃濃的貓尿味。」

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▲飼主等著氣味散去，卻更加確定是羅弟弟回來了。（圖／有點毛毛的／假面公主跟她的兄弟姐妹投稿）

飼主說自己是很鐵齒的人，避免是自己多疑，便只是刻意地在客廳多待3個小時，想看看味道會不會散去，「一是想會不會是我多心了，二也想要羅弟弟可以待久一點。」過了3個小時，這濃濃的味道不曾減少，這也讓飼主更加確定「是羅弟弟回來了，他應該是要去投胎了，所以回來看我一眼。」

▲飼主以前喜歡在奴才洗澡時守門。（圖／有點毛毛的／假面公主跟她的兄弟姐妹投稿）

飼主走上樓洗澡，刻意開個小門，跟以前羅弟弟還在時一樣，他跟羅弟弟說了快20分鐘的話，謝謝羅弟弟22年來的陪伴，也說了抱歉，「當時家裡最多有9隻毛孩，肯定有照顧沒那麼周全的地方。」他希望羅弟弟投胎到好人家，當個心地溫暖的好人，「因為這個世界好人比較屌，因為很稀有。」

▲飼主希望羅弟弟投胎當個溫暖的好人。（圖／有點毛毛的／假面公主跟她的兄弟姐妹投稿）

飼主洗完澡後跟媽媽說了這件事，一起回到客廳就沒有聞到那股貓尿味了，飼主很珍惜這最後的道別，並且跟羅弟弟說「下一段旅程，祝福你玩得愉快」。

網友看到飼主生動的描述，也被感動到，「羅弟弟一定是太愛你才回來，真的有洋蔥」、「看完是溫馨又帶難過的複雜心情」、「我也有一樣的經驗，我的貓17歲離開，之後數年固定在牠走的那個月份，會用味道來提醒我，直到養新貓才沒有這狀況。」、「投胎之前，牠會去見牠最喜歡的人」。

▲羅弟弟以前最喜歡跟奴才撒嬌。（圖／有點毛毛的／假面公主跟她的兄弟姐妹投稿）