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東森寵物創佳績　KCT美容師資格檢獲「3金、1銀、1銅」

▲KCT美容師資格檢。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物在劉淑蕙美容長的帶領下，獲得FCI KCT美容競賽B級剪毛類組金獎。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

東森寵物專業寵物美容團隊在KCT美容師資格檢中大放異彩，一舉榮獲3金、1銀、1銅共五項大獎，包括FCI美容競賽B級寵物類組金獎、FCI KCT美容競賽B級剪毛類組金獎。這次比賽由台灣畜犬協會（KCT）與世界畜犬聯盟（FCI）共同舉辦，再次證明東森寵物在寵物美容領域的領導地位。

東森寵物秉持「毛孩就是家人」的理念，不斷追求卓越。東森寵物帶領的美容師團隊在本次比賽中獲得包括FCI美容競賽B級寵物類組金獎、FCI KCT美容競賽B級剪毛類組金獎、FCI美容競賽C級全場金獎、FCI美容競賽C級銀獎以及FCI美容競賽B級銅獎。

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▲KCT美容師資格檢。（圖／東森寵物提供）

▲參賽人數眾多，獲得佳績是莫大殊榮。（圖／東森寵物提供）

寵物美容不僅是清潔服務，還結合健康檢查、心理舒壓與造型設計，成為毛孩日常照護的核心環節。東森寵物每月舉辦全台門市巡迴培訓，並於每年5月和11月提供進階考核與調薪機會，同時鼓勵夥伴參與國際美容師考試，不斷精進技術與服務水準。東森寵物美容師在每一次服務中，秉持著對毛孩健康與幸福的承諾，讓飼主更安心。

台灣畜犬協會(KCT)作為世界畜犬聯盟(FCI)在台唯一認證組織，長期致力於推動國際犬種教育、寵物美容挑戰賽與學術合作。協會每年舉辦多場國際級檢定與競賽，不僅吸引國內外頂尖美容師參賽，也為培育本地優秀人才提供了絕佳的平台。

▲KCT美容師資格檢。（圖／東森寵物提供）

▲全台優秀寵物美容師齊聚一堂比身手。（圖／東森寵物提供）

東森寵物美容長劉淑蕙表示，公司非常重視美容師的全方位提升，針對服務、技術、學科進行嚴格考核。東森寵物未來將持續推動產業進步，為毛孩與飼主帶來更多美好與幸福。

本次比賽中，東森寵物帶領的美容師團隊獲得以下獎項：

⦁ FCI 美容競賽B級寵物類組金獎

▲KCT美容師資格檢。（圖／KCT提供）

⦁ FCI KCT 美容競賽B級剪毛類組金獎

▲KCT美容師資格檢。（圖／東森寵物提供）

⦁ FCI 美容競賽C級全場金獎：彰化中山店 范立勤

▲KCT美容師資格檢。（圖／KCT提供）

⦁ FCI 美容競賽C級銀獎：宜蘭光榮店 林子筠

▲KCT美容師資格檢。（圖／KCT提供）

⦁ FCI 美容競賽B級銅獎：建國南路店 莊容華

▲KCT美容師資格檢。（圖／東森寵物提供）

關鍵字： 東森寵物KCT美容師資格檢東森寵物寵物美容寵物美容

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