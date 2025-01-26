貓咪連「機器人」都能馴服？掃地神器變身「完美坐騎」



▲喵星人有「專屬坐騎」了。（示意圖／翻攝自CC0圖庫）



記者陳香菱／綜合報導

大家看過喵星人的坐騎嗎？這隻貓咪不光能跟掃地機器人和平相處，甚至能徹底駕馭這台圓滾滾的機器，讓它變成自己的專屬坐騎，也讓其他飼主忍不住詢問，「駕訓班要去哪報名？」

一位貓奴才在Threads上發了一段影片，只見一隻貓咪悠閒地趴在掃地機器人上，任由它隨意亂走，彷彿這台機器人成了牠的「專屬坐騎」，主人還幽默地表示，「再重一點真的要塌了。」

影片一出，大家都快被融化了，「懶洋洋的，可愛到不行」、「直接在家開車車，幫你打掃家裡」、「貓貓很滿意牠的新坐騎」、「這個玩具成本有點高」、「主子出巡了！」甚至有人敲碗，廠商可以出「改良貓咪共生版」。

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有很多貓奴家中也有掃地機器人，但基本上都無法「和平共處」，「我家貓貓看到這個，嚇都嚇屎了」、「正常的貓只會手賤在那邊擋」、「不像我家少爺，只會對機器弓背蹦蹦跳，它又看不懂...」、「先問一下，駕訓班去哪報的？我家喵咪到現在只會騎電鍋 」。

還有人笑道，「掃地機：我承受太多了…」但也有飼主「覺得擔心」，「我害怕某天回到家地板全是屎...」、「只希望貓咪和家電能和平相處」。