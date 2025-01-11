地震、颱風摧殘！國寶魚僅少千尾　復育有成數量創歷史次高

▲雪霸台灣櫻花鉤吻鮭去年歷經地震、颱風，比前年僅少了1000尾。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

雪霸國家公園台灣櫻花鉤吻鮭保育有成！去年雖受花蓮地震和颱風影響，台灣櫻花鉤吻鮭的野生族群也維持在1萬7千尾左右，仍為歷史次高。雪霸國家公園管理處和聖石金業10日辦理認養揭牌儀式，雪霸處表示，去年將1000尾稚魚放流到司界蘭溪，已成功擴大鮭魚的棲地範圍，希望未來透過公私部門合作，進一步保育櫻花鉤吻鮭。

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雪霸處與聖石金業有限公司於10日，在武陵台灣櫻花鉤吻鮭生態中心辦理認養揭牌儀式，正式啟動公私協力全新合作模式，為保護台灣櫻花鉤吻鮭工作向前邁出重要一步。活動當天，也邀請當地環山部落及平等國小的師生熱情參與，演唱泰雅族傳統歌謠、表演舞蹈，充分展示了當地文化的獨特魅力，未來部落族人、師生與雪霸處及聖石金業將一起投入臺灣櫻花鉤吻鮭保育巡守及環境教育工作。

雪霸處除感謝聖石金業提供保育復育認養經費，也指出去年雖然歷經0403花蓮地震及多次颱風影響，但台灣櫻花鉤吻鮭的野生族群數量仍維持有1萬6897尾，為歷史次高，只比前年最多的1萬8630尾少1千多尾，顯示鮭魚野外的族群量已趨穩定，不受天候因素影響。

據雪霸處去年6月至10月的調查數據顯示，七家灣流域與合歡溪流域為主要分布區，分別擁有8684尾與7300尾的族群數量，此次調查不僅進行鮭魚族群數量監測，也進行了稚魚放流等多項措施，尤其是在去年7月至9月，1000尾稚魚成功放流至司界蘭溪，擴大鮭魚生存的棲地範圍，更有效的保育臺灣櫻花鉤吻鮭生態。