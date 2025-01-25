1貓1房正夯！超豪華貓旅館　有景觀、香氛和貓專屬音樂

▲台南有位獸醫弄了一間超豪華的貓旅館，不但一隻貓就可獨享一整間大房間，還有景觀、貓專屬音樂和獸醫師服務等。（圖／Susisusi貓旅館提供）

記者唐鎮宇／台北報導

春節連假，不少飼主計畫出遊或返鄉，寵物照顧成為一大考驗。據農業部統計，國內寵物旅館數量已突破2800家，年產值達27億元，但多數寵物住宿仍以狹小鐵籠為主。近來已有越來越多業者打破傳統，不只提供更寬敞的「一貓一房」空間，更結合獸醫照顧、寵物行為訓練等，堪稱寵物界星級酒店。

台南近日有一名獸醫打破傳統，斥資千萬打造出全新型態的貓旅館，從最基本的標準房到擁有落地景觀窗的景觀房，面積從0.5坪到3.6坪不等，每晚2000元起跳。每間房不只裝潢風格不同，還都配備獨立負壓空調與隔音，還有貓咪專屬音樂和香氛，打造出全新型態的綜合性貓旅館。

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這間貓旅館叫「Susisusi」，是由諾比諾比動物醫院院長陳俊良和太太陳淑芬共同打造。諾比諾比動物醫院院長陳俊良說，一般貓旅館都是「一籠一籠」，「貓住進去就像坐牢一樣」。做為獸醫師，經常有飼主希望他推薦貓旅館，但因找不到讓自己滿意的選項，最後他索性親自設計打造，籌劃5年後，開設了這家新型態貓旅館。陳說，店名「Susuisusi」取自台語「舒適」的意思，反映他們想讓貓咪住得愜意的理念。

為了打造「人貓共處」的舒適環境，陳俊良夫婦設計了「房間」而不是籠子；有別於傳統貓旅館設置制式跳台，Susisusi每間房都有不同風格的軟裝傢俱，書桌、矮櫃、椅子等一應俱全，高度也經過仔細設計，讓貓咪可以像在家一樣在傢俱之間輕鬆跳上跳下。飼主還可以進到房間，陪著貓咪一邊看書、滑手機，幫助牠們熟悉環境。

▲別出心裁的貓旅館，貓不但獨享一整間房間，每間房間還有不同的軟裝風格，讓怕生的貓可以在和家裡類似的環境「渡假」。（圖／Susisusi貓旅館提供）

陳俊良說，為讓貓咪更快適應新環境，每間房都有獨立負壓抽風系統與隔音，避免貓咪互相干擾；房內不僅播放融合貓咪呼嚕聲的古典音樂，還設置費洛蒙散發器以安撫牠們的情緒。

陳俊良透露，最終裝潢費用是原本預算的2倍，中間有好幾次想過要放棄，但如果退而求其次改成傳統籠型設計，就違背了他當初的理念，因此即便超支也要咬牙完成。

讓這間貓旅館更加與眾不同的是，所有房間既是寵物住宿空間，也是傢俱展示間。每間房裡的傢俱、裝飾品都可以購買，連展示空間也結合台南在地選物，從貓咪用品到文創小物應有盡有。陳俊良的太太陳淑芬笑說：「就像貓界的IKEA一樣！」

在醫療照護上，陳俊良說，因有動物醫院支援，除了一般寄宿，他們也提供長期照護服務，如有些貓咪需要長期打針、定期醫療等照顧服務，貓咪在入住期間都可有醫療服務，飼主也能從繁重的照護工作中暫時解脫。

在北部汐止，同樣有一家主打「一貓一房」的家五貓旅館。店長Stacy說，因先前從事貓行為訓練工作，知道貓咪在野外每天會游走8公里，若被關在狹小空間容易感到不適、焦慮，因此決定打造給貓足夠空間的貓旅館。

▲北部也有業者開設了豪華貓旅館，同樣主打一隻貓獨享一間房間，房間裡還有貓專屬的躲藏空間。（圖／家五貓旅館提供）

在家五貓，每間房間高度至少240公分，考量貓咪容易受到干擾，他們特別將活動區獨立設置，並在房內設計真正的躲藏空間，讓貓咪有充分的安全感。開業一年多來，Stacy表示，幾乎所有來參觀的客人都對空間大小感到滿意。除了房間尺寸外，店家的貓行為訓練專業背景，也讓飼主更放心將貓咪交託。

養貓多年的張先生說，傳統貓旅館多半是一格一格的籠子，會讓貓咪有「被關起來」的感覺，相較之下，開放式的空間設計會讓飼主更願意讓寵物入住。雖然較大的空間，價格也可能較高，但「一天2000到2500元的價格還算合理，況且又不是常常住，偶爾住一下還好。」但他選擇時會特別注意環境與店家照顧貓咪的態度，例如有些店家會定期拍照、回報貓咪狀況，這些對飼主來說都是會加分的項目。