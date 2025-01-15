鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

▲鱷魚疑似「模仿人類溺水」，將四肢伸出水面揮舞。（圖／翻攝自YouTube／Binge Post）

圖文／CTWANT

鱷魚也會騙人？印尼峇里島近日流出一段驚悚的影片，一隻鱷魚疑似在水中模仿溺水的人類，四肢在水面上不斷揮舞，從水面上看似在揮動的「雙手」，其實是鱷魚的爪子，意圖引誘民眾下水救援趁機「抓交替」，影片曝光後引起全球熱議，讓不少人害怕鱷魚是否比想像中聰明。對此，動物專家和鱷魚研究員回應了。

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根據《經濟時報》（The Economic Times）等外媒報導，近來社群平台上有段影片備受討論，這段影片掀起熱議，迅速獲得超過5000萬次瀏覽，更有人認為，鱷魚還可能將這項「假裝溺水」的技能傳授給其他鱷魚群體，「鱷魚的進化程度比AI還誇張」、「這太令人不安了」。

從畫面上可以看到，只見海上有人載浮載沉、一副快溺斃的樣子，而在地人則警告，千萬不要相信，因為這全是鱷魚設下的「抓交替陷阱」，牠們會伸出爪子，模仿人類因溺水而苦苦掙扎的模樣，吸引熱心人士前往營救，目的就是為了獵捕人類。

對此，爬蟲類動物學家布朗博士（Dr. Emily Brown）指出，鱷魚是從恐龍時代就存在的生物，的確具備強大的環境適應能力以及學習新捕獵技巧的潛力，過去曾有研究發現，部分鱷魚會在頭上放置樹枝，藉此來吸引尋找築巢材料的鳥類，因此不能完全排除鱷魚模仿人類溺水動作的可能性。

然而，澳洲查爾斯達爾文大學鱷魚研究員西德洛（Brandon Sideleau）表示，影片上這隻鱷魚可能嘴裡已經有一些獵物，當鹹水鱷吃到食物時，會在水下旋轉，所以能看到鱷魚的手舉在空中，這可能是神經性的反應，因此他推測鱷魚應該正在獵食，「鱷魚雖然比人類認為得還要聰明，但牠們『肯定不會』模仿溺水的人來吸引獵物」。

查爾斯達爾文大學動物研究教授韋伯（Graham Webb）也強調，這段影片的相關解讀是「完全沒有事實依據的捏造性消息」，當下那隻鱷魚的尾巴可能被夾住了，所以才沒辦法正常游泳。

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