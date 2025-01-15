ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

印尼峇里島有隻鱷魚疑似「模仿人類溺水」，將四肢伸出水面揮舞。（圖／翻攝自YouTube／Binge Post）

▲鱷魚疑似「模仿人類溺水」，將四肢伸出水面揮舞。（圖／翻攝自YouTube／Binge Post）

圖文／CTWANT 

鱷魚也會騙人？印尼峇里島近日流出一段驚悚的影片，一隻鱷魚疑似在水中模仿溺水的人類，四肢在水面上不斷揮舞，從水面上看似在揮動的「雙手」，其實是鱷魚的爪子，意圖引誘民眾下水救援趁機「抓交替」，影片曝光後引起全球熱議，讓不少人害怕鱷魚是否比想像中聰明。對此，動物專家和鱷魚研究員回應了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《經濟時報》（The Economic Times）等外媒報導，近來社群平台上有段影片備受討論，這段影片掀起熱議，迅速獲得超過5000萬次瀏覽，更有人認為，鱷魚還可能將這項「假裝溺水」的技能傳授給其他鱷魚群體，「鱷魚的進化程度比AI還誇張」、「這太令人不安了」。

從畫面上可以看到，只見海上有人載浮載沉、一副快溺斃的樣子，而在地人則警告，千萬不要相信，因為這全是鱷魚設下的「抓交替陷阱」，牠們會伸出爪子，模仿人類因溺水而苦苦掙扎的模樣，吸引熱心人士前往營救，目的就是為了獵捕人類。

對此，爬蟲類動物學家布朗博士（Dr. Emily Brown）指出，鱷魚是從恐龍時代就存在的生物，的確具備強大的環境適應能力以及學習新捕獵技巧的潛力，過去曾有研究發現，部分鱷魚會在頭上放置樹枝，藉此來吸引尋找築巢材料的鳥類，因此不能完全排除鱷魚模仿人類溺水動作的可能性。

然而，澳洲查爾斯達爾文大學鱷魚研究員西德洛（Brandon Sideleau）表示，影片上這隻鱷魚可能嘴裡已經有一些獵物，當鹹水鱷吃到食物時，會在水下旋轉，所以能看到鱷魚的手舉在空中，這可能是神經性的反應，因此他推測鱷魚應該正在獵食，「鱷魚雖然比人類認為得還要聰明，但牠們『肯定不會』模仿溺水的人來吸引獵物」。

查爾斯達爾文大學動物研究教授韋伯（Graham Webb）也強調，這段影片的相關解讀是「完全沒有事實依據的捏造性消息」，當下那隻鱷魚的尾巴可能被夾住了，所以才沒辦法正常游泳。

延伸閱讀
人夫周末常跑公婆家！　妻好奇一查「超市會員卡點數」果然外遇
妻年薪120萬「婚後不上班不想生」　竟開口討生活費…枕邊人1句話反擊
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

胖歐告去鄰居家聽到「好朋狗不在」　堅持親自進屋確認才回家

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

吉娃娃被阿公餵成10.3KG氣球　奴才花1年陪牠減肥成功！

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手手奴才「幫配音」　牠秒生氣出拳：不准學人家！

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

睡覺棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈爬出「黑色生物」嚇

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

13貓咪在他手上「非死即傷或失蹤」　台中男被動保處列黑名單

4警犬被通報！遭投訴：毆打同事、上班死氣沉沉...網全笑翻

日本驚傳台灣人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊！慘被逮捕

春節禮金來了！最高可拿1萬2000　全台申請資格、領取時間一次看

尼米茲級航母艾森豪號抵造船廠　啟動PIA升級延長壽命

味全龍補強新外援　敲定大聯盟資歷左投

春節群聚頻繁　守護家中寶貝與長輩儘快接種新冠與流感疫苗

女子控遭性侵崩潰輕生！法官看完對話紀錄「判他無罪」

到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

美國通膨數據、大銀行財報添利多　美股開盤大漲

鼓勵民眾多搭乘　TPASS 2.0 公共運輸常客優惠開跑

桃園宣導春節環保祭祀措施　張善政期廟宇綠色轉型

寵物動物熱門新聞

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

吉娃娃被餵成氣球　花1年減肥成功

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手　聽奴才配音秒生氣揮拳

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈驚嚇

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

3貓齊上陣踏踏　鏟屎官大呼奇景

大狗「被挾持」悲情站30分鐘快哭

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

讀者迴響

熱門新聞

歐告發現朋友不在家　堅持親自確認

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

吉娃娃被餵成氣球　花1年減肥成功

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

橘貓舔手　聽奴才配音秒生氣揮拳

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

棉被突然在動！女以為狗狗跑床上　開燈驚嚇

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

鱷魚模仿人類溺水？在地人警告：千萬別下水

虎斑貓厭世帶娃　用尾巴逗賓士妹

3貓齊上陣踏踏　鏟屎官大呼奇景

大狗「被挾持」悲情站30分鐘快哭

媽說討厭貓　結果收編三花貓姊妹

歐告堅持「饋頭」　媽手腳麻掉

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面