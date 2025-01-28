水族館整修沒遊客！翻車魚竟健康亮紅燈　員工發現竟是「太寂寞了」



▲有些水槽裡的魚也喜歡「觀賞」人類。 （圖／達志示意圖）

記者周偉承／綜合報導

每到休假日，動物園或水族館總是充滿人潮，即使大部分的動物可能都已經透過電視或網路看過真面目，但一見到活生生的本尊還是會讓人感到興奮，可愛或稀有的動物的園區也總是大排長龍，不過，大家是否曾想過，當我們在看動物的時候，動物同時也用同樣的角度在觀察我們，甚至會感到開心呢？

日本一間位於山口縣下關市的水族館「海響館」，不久前分享了館內翻車魚的近況，館方表示，水族館從去年12月開始為了大規模整修而休館，工程預計持續到今年夏天，沒想到館內有隻翻車魚卻突然開始身體狀況變差了，工作人員們試了各種方法都找不出原因，然後一位員工就提到，「會不會是看不到遊客了，所以覺得寂寞呢？」

▼水槽裡的魚也喜歡「觀賞」遊客。

[廣告]請繼續往下閱讀...



即使心中百分之99認為「這怎麼可能呢」，但大家還是抱著一絲希望，將許多員工制服貼在水槽玻璃上，甚至還印了人臉貼在衣服上，到了隔天就發現翻車魚的身體狀況竟然改善了！館方表示，或許讓人難以置信，不過這隻翻車魚平常好奇心就很旺盛，喜歡湊到遊客面前，所以突然看不到人了，才會心情不好而影響到身體吧。

館方在發現原因之後，最近都會常常來到水槽前觀察翻車魚，並對牠揮揮手，翻車魚的身體也恢復到本來的狀態了，員工們也相當期待夏天重新開館後，翻車魚重新見到許多遊客而開心的樣子。