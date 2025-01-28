ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

水族館整修沒遊客！翻車魚竟健康亮紅燈　員工發現竟是「太寂寞了」

海底,水族館。（圖／達志示意圖）
▲有些水槽裡的魚也喜歡「觀賞」人類。　（圖／達志示意圖）

記者周偉承／綜合報導

每到休假日，動物園或水族館總是充滿人潮，即使大部分的動物可能都已經透過電視或網路看過真面目，但一見到活生生的本尊還是會讓人感到興奮，可愛或稀有的動物的園區也總是大排長龍，不過，大家是否曾想過，當我們在看動物的時候，動物同時也用同樣的角度在觀察我們，甚至會感到開心呢？

日本一間位於山口縣下關市的水族館「海響館」，不久前分享了館內翻車魚的近況，館方表示，水族館從去年12月開始為了大規模整修而休館，工程預計持續到今年夏天，沒想到館內有隻翻車魚卻突然開始身體狀況變差了，工作人員們試了各種方法都找不出原因，然後一位員工就提到，「會不會是看不到遊客了，所以覺得寂寞呢？」

▼水槽裡的魚也喜歡「觀賞」遊客。

[廣告]請繼續往下閱讀...


即使心中百分之99認為「這怎麼可能呢」，但大家還是抱著一絲希望，將許多員工制服貼在水槽玻璃上，甚至還印了人臉貼在衣服上，到了隔天就發現翻車魚的身體狀況竟然改善了！館方表示，或許讓人難以置信，不過這隻翻車魚平常好奇心就很旺盛，喜歡湊到遊客面前，所以突然看不到人了，才會心情不好而影響到身體吧。

館方在發現原因之後，最近都會常常來到水槽前觀察翻車魚，並對牠揮揮手，翻車魚的身體也恢復到本來的狀態了，員工們也相當期待夏天重新開館後，翻車魚重新見到許多遊客而開心的樣子。

關鍵字： 水族館翻車魚動物園旅遊日本

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【看似選擇題實則送命題】模仿女友購物時的地獄問答：只有我在付出

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓心臟病急插管搶命　飼主不想救：只是買給5歲孫子玩幾天

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝　壯壯、熊妹纏綿38分鐘

嫌柯爾鴨太貴！　直接去菜市場買「薑母鴨」來養

飼主載毛孩返鄉「歡迎共乘」　條件「副駕是狗的」惹笑網友

黑猩猩第一次吃香菜　一臉不可置信盯保育員「這什麼東東？」

貓奴崩潰！砸重金買「6個家」　貓咪卻只愛洗衣籃

超好康！彰化推認養毛小孩專案　送6000元嫁妝再享終身免費疫苗

超軟爛！全聾肥白貓超愛一「廢物」　家裡出現牠急跳入

被主人丟在市場！忠心狗狗「苦守機車踏板」8小時　心碎畫面曝

等嘸人！外送員門口與狗乾瞪眼緊張到爆　網見告示牌笑瘋：牠點的

貴賓狗巡視花園帶回「純天然雪靴」　媽弄乾牠又跑出去5次

水族館整修沒遊客！翻車魚竟健康亮紅燈　員工發現竟是「太寂寞了」

年節返鄉寵物焦慮了嗎？　「6招」診斷毛孩高敏反應

黑猩猩第一次吃香菜　一臉不可置信盯保育員「這什麼東東？」

寒流來襲紅毛猩猩「抱抱取暖」　動物園備薑粉、暖燈禦寒

貓奴崩潰！砸重金買「6個家」　貓咪卻只愛洗衣籃

假期出遊怕毛孩暈車　三步驟守護主子健康

詐騙犯黑貓喵喵大叫「賣萌騙食物」　手法遭媽媽瞬間看穿

拉拉被爸爸「抱緊處理」覺得困擾　眼神無奈跟媽媽求救

飼主載毛孩返鄉「歡迎共乘」　條件「副駕是狗的」惹笑網友

過年熬夜「燥熱頭暈」！中醫揭「陰虛陽亢」5症狀　按對穴位緩解

泰BL劇「禁斷戀灑狗血」取代純愛！　9CP官配PK新搭…火花決定一切

除夕、年初一挑時段參拜有錢有緣　命理師親測：拜完秒接大case

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

DeepSeek讓美AI股殺瘋！散戶進場「狂買輝達股票」185億創新高

棒球大小卵巢囊腫　羅東博愛醫院單孔腹腔鏡手術成功切除

清皇帝極樂5大SOP！行房「限時30分鐘」太監站門口聽　事後還要存檔

柯文哲除夕在北所　陳佩琪感傷「35年第一次獨自過」有時躲棉被哭

費翔9旬高齡母去年辭世　迎新年落淚：今年過年家裡沒人了

5個法國質感小眾牌！Jennie私服曬可頌包、Polène是巴黎女人最愛

寵物動物熱門新聞

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

柯爾鴨太貴！直接買「薑母鴨」養

載毛孩返鄉「歡迎共乘」網友好想擼

黑猩猩吃香菜　不可置信盯保育員

他砸重金買6貓窩　貓只愛洗衣籃

彰化推認養毛小孩專案　送6千元嫁妝再享終身免費疫苗

肥白貓超愛一「廢物」　家裡出現牠急跳入

被主人丟在市場　狗狗守機車踏板苦等8小時

等嘸人！外送員與狗乾瞪眼怕爆

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

小瑪躺爬蟲箱取暖　原屋主窩角落

拉拉被抱緊處理　用眼神向媽求救

萌鼠「躲避點滿」　拒絕摸摸攻擊

讀者迴響

熱門新聞

貓插管搶命　飼主：只是買給孫子玩

台灣第一筆黃喉貂野外交配紀錄畫面曝

柯爾鴨太貴！直接買「薑母鴨」養

載毛孩返鄉「歡迎共乘」網友好想擼

黑猩猩吃香菜　不可置信盯保育員

他砸重金買6貓窩　貓只愛洗衣籃

彰化推認養毛小孩專案　送6千元嫁妝再享終身免費疫苗

肥白貓超愛一「廢物」　家裡出現牠急跳入

被主人丟在市場　狗狗守機車踏板苦等8小時

等嘸人！外送員與狗乾瞪眼怕爆

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

小瑪躺爬蟲箱取暖　原屋主窩角落

拉拉被抱緊處理　用眼神向媽求救

萌鼠「躲避點滿」　拒絕摸摸攻擊

遊客翻越鬣狗圍欄　台北動物園回應了

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面