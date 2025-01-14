台南鳥會救傷組元旦搶救黑面琵鷺　14日W09康復成功野放

▲台南鳥會救傷組2025年1月1日接獲多方通報台江國家公園內有黑面琵鷺受傷，經連日治療照顧，「W09」黑琵於14日成功野放。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鳥會救傷組2025年1月1日接獲多方通報台江國家公園內有黑面琵鷺受傷，由於台江國家公園、1999等聯絡台南鳥會，讓台南鳥會救傷組當時誤以為元旦當天有3隻黑琵受傷，但實際上是1隻受傷。

台南鳥會救傷組確認狀況後，與慈愛動物醫院及通報者聯絡，請第1發現人協助送往醫院做緊急處置，並於隔日在鳥隻站立後與主治獸醫師討論鳥隻症狀及適合牠的照護方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南鳥會救傷組2-4日採取照護員至醫院三餐灌食，5日黑琵已可穩定站立後，再轉往台南鳥會救傷組觀察照料。1月7日前往南投野生動物急救站進行野放前的訓練。13日回到台南，由台南市野鳥學會繫上腳環「W09」並由屏東科技大學孫元勳老師的團隊裝上發報器，直到14日回到塭主救援地附近成功野放。

台南鳥會救傷組指出，由台江國家公園推行友善棲地促使關心鳥隻的塭主越來越多，且願意進行實際的行動，搭配上本地的救傷單位以及公部門的野生動物急救站，以及學術單位進行保育黑琵，並進行野放後個體的追蹤，讓動物可以獲得動物保育個人或單位上能力所及的協助，可謂動物保育的進步。