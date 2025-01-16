8.5公斤虎斑貓6樓摔落！砸破汽車玻璃仍沒事　網傻眼：剩8條命

▲8.5公斤的虎斑貓「師父」。（圖／臉書 Apiwat Toyothaka）

圖文／CTWANT

泰國曼谷有隻8.5公斤的虎斑貓於日前從6樓的窗戶墜下，砸碎了下方汽車的後玻璃，最後竟毫髮無傷，事後像平常一樣吃、喝，身體也沒有任何傷口或瘀傷，讓網友都看傻，笑稱牠剩8條命。

據外媒報導，事發時為早上，8.5公斤的虎斑貓「師父」（Shifu）從公寓6樓的窗戶墜下，再摔到3樓，最後砸壞了下方汽車的後玻璃。

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▲汽車的後玻璃被墜落的「師父」砸碎。（圖／臉書 Apiwat Toyothaka）

苦主豐塔卡（Apiwat Toyothaka）後於臉書分享照片表示，公寓管理員發現後，打電話給他告知有隻貓掉到了車上，他坦言自己對這件事起初感到很困惑，想說只是1隻貓掉到車上，為何車窗會被砸碎，而後得知貓重達8.5公斤後，才瞬間明白。 有趣的是，「師父」最後竟毫髮無傷，身體幾乎沒有任何傷口或瘀傷，僅有2個爪子受了點傷，意外後也像平常一樣吃、喝、排泄。

據了解，豐塔卡是位貓咪愛好者，他對師父或其主人一點也不生氣，但由於公寓大樓內不允許攜帶寵物，「師父」的主人被罰款1000泰銖（約新台幣950元）。對此，不少網友看傻眼，笑稱「剩8條命」、「這是貓還是豬？」

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