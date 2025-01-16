心內話／為了一隻狗　學會如何當一個好社畜

▲花生／8歲／高雄市／義工

圖文／鏡週刊

小時候有養狗，但那時家中長輩觀念比較差，不想養就放生，我很傷心。也因為有過那樣難過的經驗，長大第一次打工，就選擇流浪動物收容所。那時候已經實行零撲殺了，但園區五百多隻狗，每個月不到10來個人參觀，等於只進不出，狗狗的生活品質很差，很像戰地醫院，雖然園方盡可能把個性適合的狗狗放在一起，但狗狗們擠在小小的空間，只有2、3個碗，弱肉強食，每次看到那畫面還是非常衝擊。

我是在那個時候認識花生的，那時候他3歲多吧，1個月大時就跟媽媽、兄弟姊妹被送進收容所，因為個性很溫馴，不會亂叫，被選來當示範犬。每當有客人參觀，就會被同事帶出來，同事球丟過去，他就叼回來，彷彿在說：「看啊，我很可愛吧，很聽話吧，我的夥伴也跟我一樣可愛噢，可以把我們帶回去喔。」其實當時有人要領養花生，但園區需要有一個示範犬的角色，所以就拒絕了。

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離開收容所，我又回學校念書，半工半讀。3年前才來無尾香蕉動物學校，這裡一樣是領養機構，但我們的理念是認識再認養，可以先來這裡學習如何照顧動物，看看自己適不適合養動物。去年花生因為退休，也被送到這裡來。知道花生要來那天，我沒排班，特地買了很多球過去要跟他玩，一來才發現他看到球都沒反應，變得好老了。

辦公室有休息區，中午的時候，我會鋪棉被枕頭睡午覺，在這裡待得久的狗狗，會湊過來一起睡，但花生剛來的時候，看我躺下來，很茫然，坐了一回兒，就焦慮地來回跺步，我這才發現，他沒有看過人類在牠面前睡覺。原來之前那些叼球的把戲，都是為了當一隻完美的示範犬，一切都是為了生存。我很難過，過去抱抱他，說：「花生，我睡覺的時候，你不需要工作噢，你可以躺下來，一起休息，一起睡覺。」

可能老了，體型比較大，加上這裡環境還不錯，花生待了有一段時間了，也還沒被送出去。雖然狗狗在這裡都被好好地照顧，但我們只有上班時間可以陪伴，一天只有8、9小時，天黑之後，他們孤孤單單在這裡，等隔天我們再出現。狗狗需要的是陪伴，你把他們當家人，他們會給你全部的愛。

我不是沒有想養花生，但家裡也有養二隻狗狗 ，一隻8歲，一隻6歲，無法再負荷更多了。但花生真的是我見過最棒的狗，他很溫和，始終都是笑咪咪的。有時候有小朋友來，大家一起散步，小朋友用跑的，他就跟著一起跑。有時候是長輩來，長輩慢慢走，他也走得很慢，花生懂得跟所有的人相處。我也兼職在甜點店工作，進出貨常常會遇到奧客，當他們無理取鬧，我就會想想花生笑咪咪的臉，心裡想花生真是一隻好狗狗，情緒就會平復下來，因為花生，我學會了如何當一個好社畜。



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