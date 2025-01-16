冷氣團來襲　北市動保處：飼主未幫寵物保暖將挨罰

▲台北市動保處準備了電暖器幫收容動物度過寒冬。（圖／台北市動保處提供）

文／中央社

受到冷氣團影響，持續低溫。台北市動保處表示，動物之家已啟動防寒機制，例如啟用電暖爐等，並提醒飼主若未提供寵物保暖措施，或讓寵物凍死或未獲保暖而生病，都將遭開罰。

受到冷氣團影響，交通部中央氣象署今天持續發布雙北等14縣市低溫特報燈號。氣象署觀測，清晨平地部分氣溫在攝氏10度以下，最冷是苗栗大河7.5度。

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台北市動物保護處發布新聞資料指出，依據動物保護法規定，飼主須提供寵物適當溫度的生活環境，並依動物的種類、年齡及身體需求而定。

動保處表示，例如兔子適應的溫度約攝氏15度到25度，較怕冷的刺蝟理想飼養溫度在攝氏24度到29度間，民眾飼養寵物前就應做好功課，幫助寵物適應各種氣候。

依據台北市犬貓飼養基本照護規則規定，動保處指出，飼養設施環境溫度未達攝氏10度，必須使用保暖設備，否則將處新台幣2000元罰鍰。

保暖設備，動保處表示，飼主除可給寵物準備厚鋪的寵物床，也可以使用電暖器或寵物電毯幫寵物保暖。使用期間應注意安全，避免寵物燙傷。

動保處指出，再次呼籲飼主別忘了提供寵物保暖措施，以免寵物生病受寒，若飼主對寵物置之不理，導致寵物生病甚至凍死，最高可違反動保法處7.5萬元罰鍰，情節重大者還可能面臨刑責。

此外，民眾現今飼養寵物多元，飼主應主動瞭解寵物的需求，提供必要照護，民眾若發現有動物遭飼養不當或受虐，可通報1959動物保護專線，或使用北市府官方LINE即時通報，可上傳影片及照片，以利動保處及時派員救援動物。