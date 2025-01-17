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林保署攜手野鳥學會打造候鳥友善棲地　成功吸引候鳥群聚

▲▼ 鹽田棲地營造有成 布袋「漫天燕鷗海」 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲反嘴鴴、琵嘴鴨是布袋鹽田穩定度冬的候鳥嬌客 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鹽田濕地是東亞澳候鳥遷徙線的重要中繼站，亦是國土生態綠網嘉南海岸濕地保育軸帶的重點關注區域。農業部林業及自然保育署嘉義分署與高雄市野鳥學會合作改善廢曬鹽田水文環境，透過溝渠疏濬、營造十字形渠道、挖掘引水渠道及調節水位，成功打造候鳥友善棲地，冬季吸引了近7000隻候鳥嬌客棲息，特別是漫天飛舞超過3000隻的黑腹燕鷗，形成壯觀的燕鷗海奇景，以及約800隻國際瀕危鳥種黑面琵鷺蒞臨，迎向布袋候鳥季最高潮。

▲▼ 鹽田棲地營造有成 布袋「漫天燕鷗海」 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

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▲林業保育署嘉義分署與高雄市野鳥學會攜手改善廢曬鹽田水文環境，打造候鳥友善棲地，冬季成功吸引候鳥蒞臨 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）


林業保育署嘉義分署表示，108年起國有財產署啟動邊際土地認養機制，高雄市野鳥學會即積極投入認養了343公頃布袋廢曬鹽田，執行棲地巡守、棲地營造、環境教育宣導及生態調查監測等工作。為深化嘉南海岸濕地保育軸帶的在地保育行動，嘉義分署挹注經費攜手高雄市野鳥學會公私協力投入廢曬鹽田棲地營造，早期布袋九區鹽田容易在雨季呈現過高水位，旱季則缺乏水源，造成水鳥棲息利用困難，經過棲地營造後，透過浚深排水溝渠、挖掘引水渠道及設置虹吸管，有效改善棲地水文環境，而增加土丘、土堤、淺溝等高低起伏落差的環境，則提供了水鳥多樣化的棲地環境。113年總計完成中央溝渠疏濬550公尺，營造五座十字形溝渠達1070公尺。挖掘引水渠道採用挖填平衡，將挖掘的土方堆砌成總長度440公尺的土堤，夏季提供東方環頸鴴等水鳥繁殖，並成為颱風季水位高漲時水鳥的避難棲所；冬季土堤發揮避風效果，成功吸引超過3000隻黑腹燕鷗棲息，傍晚時燕鷗群飛形成十分壯觀的生態奇景。

▲▼ 鹽田棲地營造有成 布袋「漫天燕鷗海」 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲布袋鹽田有約800隻黑面琵鷺蒞臨度冬，佔全臺度冬數量的20%。（圖／林業保育署嘉義分署提供）


得益於113年豐沛的降雨及棲地營造奏效，布袋九區鹽田整體水文環境良好，從10月度冬期後，該區的水鳥種類與數量大幅上升，12月的鳥調紀錄平均約有7000隻候鳥嬌客棲息，包含國際關注的瀕臨絕種保育類黑面琵鷺，觀察到約800隻棲息，約佔臺灣度冬族群的20%。此外還有保育類小燕鷗、白琵鷺、遊隼、魚鷹、黑尾鷸棲息，而穩定遷徙度冬的琵嘴鴨、反嘴鴴亦為數可觀，改造後的布袋鹽田宛如候鳥樂園。嘉義分署邀請民眾走訪布袋鹽田濕地賞鳥，用行動支持在地社區發展與濕地生態保育，也呼籲民眾不要驚擾到這些不遠千里而來的嬌客，讓布袋鹽田永保賞鳥天堂的盛名。

▲▼ 鹽田棲地營造有成 布袋「漫天燕鷗海」 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲布袋九區鹽田透過排水溝渠、引水渠道等，並增加土丘、土堤、淺溝等營造高低起伏落差的環境，提供水鳥多樣化棲地 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

 

關鍵字： 林業保育署嘉義分署布袋鹽田濕地高雄市野鳥學會黑面琵鷺

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