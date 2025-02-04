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新竹公園明星動物「鵝寶」年後失蹤！居民憂：恐被抓去進補

新竹市麗池公園相當受歡迎的灰鵝突然不見蹤影。（翻攝臉書社團「新竹爆料公社」）

▲新竹市麗池公園相當受歡迎的灰鵝突然不見蹤影。（翻攝臉書社團「新竹爆料公社」）

圖文／鏡週刊

新竹公園的明星灰鵝「鵝寶」近日失蹤，引起當地居民和動保人士的關注。據了解，鵝寶在公園生活近2年，因親人且活潑的性格，深受民眾喜愛。不料年後民眾發現牠突然消失，紛紛猜測牠可能被偷走或遭不法人士捕捉。

公園里長林季蓉表示，鵝寶原是民眾棄養的鵝，已在公園生活2年，附近住戶每天早上都會來餵牠，牠已成為公園的一部分。自從鵝寶不見後，大家動員四處尋找，但只找到了另外2隻灰鵝。林季蓉指出，每到冬季，鴨鵝失蹤的情況就變得頻繁，懷疑可能是被拿去進補。之前曾有民眾反映公園裡的魚和鴨子被偷走，還有留下跡證，事後也找到抓捕動物的民眾，但由於第一次只能規勸，因此這些人都沒受到任何懲罰。

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動保人士邵柏虎對此表示，接到鵝寶失蹤的消息並不意外。他指出，先前多次反映公園內發生多起動物死亡案件，但得到的只有冷漠的官腔，推給流浪狗就沒下文，並直指市府「不裝設監視器，永遠也不會有真相」。

林季蓉也指出，新竹市雖然被視為先進城市，但公園內卻缺少監視器，燈光也不足，導致動物失蹤或死亡事件頻繁。她強調，應比照國外做法，對於擄走公園或野生動物的人員直接裁罰。她已直接向代理市長邱臣遠反映，要求市府增設監視器，加強公園夜間燈光，否則類似的問題只會更加猖獗。

新竹市動保所表示，目前暫無接獲鵝寶受虐事證通報。新竹市公園及觀光區設施維護管理中心則表示，新竹公園為開放性多元休憩場域，而自然生態環境之動物非由中心飼養，市府皆會派員定期巡視，後續亦將加強場域維護與管理，同時呼籲遊客發揮公德心，共同維護新竹公園美麗的生態環境。


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關鍵字： 鵝寶鏡週刊

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