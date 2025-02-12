熊來了！玉山開春接獲多起黑熊通報　民眾驚喜目擊獵殺山羌

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園為瀕臨絕種的臺灣黑熊核心族群棲地，而玉管處在開春不久，就陸續接獲在園區內瓦拉米步道、玉山主峰線步道以及南二段縱走路線上的多起目擊以及痕跡回報，也讓親睹熊蹤的民眾驚喜：「好幸運！」

▲2月10日民眾通報瓦拉米地區目擊黑熊出沒。（圖／民眾李孟蓉提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

玉管處指出，李姓民眾10日前往東部園區瓦拉米步道健走，經過山風一號吊橋時，竟剛好發現橋下有一隻台灣黑熊正緩緩爬過溪谷，立刻拍下珍貴畫面，並直呼：「牠還在爬！那是熊寶寶還是熊媽媽？遠遠看很可愛！難得看到！」而該隻黑熊口裡正叼著一隻山羌、準備攜回大快朵頤。

▲2月11日玉山主峰線步道出現臺灣黑熊腳印。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，李姓民眾隨後將目擊畫面通報提供給處方，而該處保育巡查員蕭玉山也在11日通報：玉山主峰線步道有臺灣黑熊腳印，以皮尺丈量約有20公分大小；因玉山國家公園為臺灣特有亞種的臺灣黑熊 (Ursus thibetanus formosanus)目前唯一已知的高密度族群棲息地，玉管處提醒民眾在山林步道或公路上遭遇黑熊時，應落實5項作法：

▲玉管處最新宣導短片「黑熊Daubas的冒險」及黑熊通報管網QR code。（圖／玉山國家公園管理處提供）

(1)為避免人熊衝突，若於遠處發現黑熊，請勿驚擾牠，保持冷靜並儘速離開現場；(2)上山請攜帶熊鈴、哨子製造聲響，並結伴同行；(3)食物妥善放置保存，勿使味道溢散吸引熊隻前來，並落實無痕山林(Leave No Trace)原則，將垃圾及廚餘攜帶下山；(4)禁止攜帶寵物進入生態保護區，於一般管制區及遊憩區時務必繫上牽繩，並將寵物之排泄物帶走，以降低各種人畜共通傳染病之感染風險；(5)若發現黑熊或相關痕跡請通報，或在玉管處官網進行線上通報(路徑:首頁/生態保育/黑熊專區/黑熊通報，網址：https://www.ysnp.gov.tw/BlackBearNotification/C004400)。

玉管處近年來也積極辦理多場野生動物、生態環境等之保育宣導講座，期望透過宣導解說教育及體驗活動：自111年起於塔塔加大鐵杉周邊、梅山遊客中心及瓦拉米步道口等區域，不定期辦理黑熊駐點解說活動，至今已辦理505場，共服務11萬7403人次；相關資訊可至該處官網:玉山國家公園首頁>生態保育>黑熊專區(https://www.ysnp.gov.tw/StaticPage/Science)及粉絲專頁瀏覽。