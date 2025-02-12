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動物界的美食家！　鳳頭鸚鵡會用「沾醬」幫食物調味

（圖／翻攝自社群網站X）

▲鳳頭鸚鵡會為食物添加風味。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

根據奧地利科學家的最新研究，鳳頭鸚鵡（Cockatoos）在食用清淡食物時，會主動將其蘸入醬料增添風味，而且其中特別偏好藍莓豆乳優格（blueberry soy yoghurt）。這也代表著鳥類並非單純為了改變食物口感，而是有選擇地提升風味。

根據《衛報》報導指出，維也納獸醫大學（University of Veterinary Medicine in Vienna）的研究團隊觀察到，某些鳳頭鸚鵡在食用義大利麵時，會像人類吃薯條配番茄醬般，將食物徹底浸入藍莓豆乳優格再吞食。該研究的第一作者澤瓦爾德（Jeroen Zewald）表示，這些鸚鵡若發現優格量不足，還會做出反覆蘸醬的動作。

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後續研究團隊回顧1960年代曾有關於動物增添食物風味的研究，當時有研究人員注意到日本獼猴（Japanese macaques）會將馬鈴薯蘸入鹽水中，但這樣透過沾醬改變食物口味的行為，在鳥類中是首次發現。

之後團隊對18隻鳳頭鸚鵡進行14次試驗，每次持續30分鐘，並提供兩組食物組合：義大利麵搭配花椰菜，或馬鈴薯搭配胡蘿蔔，另外提供三種蘸醬：藍莓豆乳優格、原味豆乳優格（plain soy yoghurt）與清水（fresh water）。

結果顯示，多數鸚鵡不會沾花椰菜或胡蘿蔔蘸醬，但卻有9隻將義大利麵或馬鈴薯浸入豆乳優格中，而且沾取藍莓口味優格的次數也明顯偏多。

此外，這些鳳頭鸚鵡不僅傾向食用藍莓豆乳優格，蘸醬時也異常積極，會拖動、滾動並壓制食物，使其吸收更多醬料。而且神奇的是，鸚鵡從未單獨舔食優格，而是將食物與優格一起吞食。

團隊認為，這種行為可能屬於創新行為，但尚不清楚是某隻鸚鵡傳授給其他個體，還是不同個體獨立發展出的行為。澤瓦爾德（Zewald）表示，若這是一種與生俱來的習性，應該所有個體都會表現出來，但目前研究發現並非所有鸚鵡都有此行為，且野外環境中未曾觀察到類似現象。

至於將義大利麵沾取藍莓豆乳優格的味道如何，澤瓦爾德自己體驗後表示「但我不清楚為何鸚鵡們會喜歡這個味道，但我並不推薦。」

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關鍵字： 周刊王鳳頭鸚鵡

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