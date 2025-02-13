印度浪浪遭撞記恨！　撂狗友深夜「聯爪」刮車報復

▲印度一隻狗被撞後懷恨在心，竟深夜上門報仇。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

常說狗狗是人類最忠實的朋友，但狗其實也十分會記仇，竟然還會「秋後算帳」。印度一位司機不小心輕輕撞到了一隻路邊的狗，雖然狗毫髮無傷，卻對司機「懷恨在心」，這隻狗不甘示弱，緊追著汽車狂吠，司機萬萬沒想到事後更發生復仇劇情，讓他荷包失血，十分傻眼。

綜合印度媒體報導，當地中央邦薩格爾市（Sagar）2025年1月17日發生一起令人啼笑皆非的事件，司機辛格（Prahlad Singh Ghoshi）開車載家人前往參加婚禮，途中不慎撞到了一隻黑狗，雖然只是輕微擦撞，並未造成嚴重傷害，但狗狗似乎對此懷恨在心，一路追車還狂吠不止。

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婚禮結束，辛格凌晨拖著疲憊的身軀回到家，將愛車停妥後就入睡，沒想到，這隻「心機狗」根本不打算就此罷休，竟揪「狗黨」助陣，悄悄潛入辛格家展開「復仇大作戰」。監視器畫面顯示，當時一隻黑色狗狗在辛格車旁徘徊，隨後另一隻黑狗加入，兩隻黑狗瘋狂攻擊他的車，用爪子狂抓車頭和車側，最後導致車身多處刮傷。

▲狗狗白天被車撞後，凌晨竟揪狗友助陣，一起用爪子抓刮肇事者的車子。（圖／翻攝X@IndiaToday）

辛格隔天一早看到愛車滿是刮痕，起初以為是頑皮的小孩搞的鬼。但調閱監視器後，他驚訝地發現，原來是昨天那隻被撞的黑色狗狗來報仇，簡直不敢相信竟有狗如此記恨，這場報復的代價讓辛格荷包大失血，大約需花1.5萬盧比（約新台幣5355元）維修車子。



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