馬兒墜冰湖露出「一顆馬頭」　飼主警察合力拉與死神拔河

記者李依融／綜合報導

美國紐約一匹馬僅有一顆頭露在冰面上，身體全泡在冰湖下，飼主Ali Ernst見到這個場景嚇壞了，直言「我以為這是我見牠的最後一面！」，所幸警方與社區的鄰居們前來幫忙，才讓這匹叫做Sly的馬兒脫離險境。

美國紐約北部日前下雪湖面結冰，Ali Ernst從窗戶看到馬兒Sly自己走到農場的結冰湖面上，她正擔心馬兒會墜入冰湖，就目睹隨著馬蹄踏下冰層破裂，Sly就這麼落入湖中，僅剩一顆頭勉強露在外面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬兒僅剩一顆頭在冰面上，飼主拼命抓住。（圖／翻攝自Ali Ernst臉書）



Ali Ernst在慌亂中拍下照片，並發文請求協助，文中寫道「我最壞的夢魘成真了」。隨後她的親友、鄰居與警察都來幫忙，從Sarasota Springs警局拍攝的畫面中能看到，Sly驚慌地不斷掙扎，現場所有人都深怕錯失救援時機，大家同心協力地將馬兒拉出冰湖，所有人一邊幫馬兒打氣，一邊互相數著「1、2、3拉！」，一分一秒都在與死神搶命。最終Sly得救了，還能站立在雪地上，飼主立刻將牠送到馬醫院治療。

▲馬兒立刻被送往馬醫院治療。（圖／翻攝自Ali Ernst臉書）

慶幸的是，Sly目前已經恢復健康，也沒有留下後遺症，這時飼主才終於放心開玩笑地說，「看來牠的奧運花式滑冰夢想已經破碎了」。經過這次驚心動魄的救援，Sly也不敢再踏上冰面，然而為了以防萬一，飼主仍想方法設立保護措施，以免再有馬兒誤入。

▲Sly恢復了健康，同時牠也不敢再踏上冰湖一步。（圖／翻攝自Ali Ernst臉書）