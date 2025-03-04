虎斑貓車禍下顎斷裂　動保處緊急手術保命「康復等家中」

▲虎斑白貓下巴受創，須緊急手術治療。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新北市中和區民安街有隻虎斑白貓嘴巴流血，疑似車禍受傷，隨即被送往新北市動保處治療。毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁診斷，小貓下顎骨折且雙側下顎骨皮肉分離，緊急手術後保住性命，目前小貓正在中和動物之家等待認養。

動保處獸醫師李建沛表示，新北市醫療中心經常收治車禍、高空摔落導致面目受創的貓咪，嚴重者會視力受損、上顎裂開骨折、下顎聯合斷裂等。這隻虎斑白貓因車禍造成下顎聯合斷裂及雙側下顎骨皮肉分離，經手術復位固定及特別縫合後，並裝設鼻胃管補充營養，最終撿回一命。雖然視力無法恢復，但口腔功能及身體機能良好，能依靠聽覺及觸覺正常生活。

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▲虎斑白貓手術後透過鼻胃管補充營養。（圖／新北市動保處提供）



醫療中心動保員楊蟬薇補充，犬貓常因車禍受傷而需手術治療，術後的看護及營養補給相當重要，如果動物受傷後不肯進食或按時吃藥，復原進度會受影響，需裝設鼻胃管或食道胃管供應營養及藥物以維持身體機能，避免感染及促進健康。

▲貓咪手術完等麻醉退，狀況已比剛獲救時好很多。（圖／新北市動保處提供）

楊蟬薇表示，這隻虎斑白貓因嘴巴受傷，術後初期不願進食，但透過鼻胃管補充適當營養，慢慢精神越來越好，食慾也恢復了。小貓在中和動物之家，正在等待一個永遠的家。

▲貓咪在中和動物之家等待認養中。（圖／新北市動保處提供）