草鴞族群雙添喜訊　國土生態綠網展現保育成效

▲3月4日野放的4隻草鴞幼鳥當初在野生動物急救站照養訓練的可愛模樣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



林業及自然保育署嘉義分署3月4日將4隻草鴞幼鳥在台南野放，據研究團隊回報，4隻幼鳥皆正常活動，同時嘉義分署在畜產試驗所內牧草地圍網保護的草鴞巢位也雙喜臨門，巢中幼鳥皆已成功離巢。

林業及自然保育署嘉義分署表示，春天氣候多變，未來仍會持續密切追蹤每隻幼鳥的活動情形，期待牠們能健康長大，而前述草鴞保育上的進展，都是有賴於研究團隊在草鴞生態的扎實研究，以及透過國土綠網計畫的串連，促成許多機關攜手投入，今日的成果就是大家共同努力的明證。

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▲月4日野放時草鴞翱翔天際的英姿，腳上佩戴的紅色腳環便於研究人員日後辨識身份。

依據衛星發報器回傳的點位顯示，目前野放的4隻草鴞幼鳥都還在野放位置周邊活動，顯示已適應當地環境，且具備自主獵食的能力。嘉義分署表示，看到草鴞寶寶活動正常的喜訊令人十分振奮，從當初救起時不到拳頭大小，歷經13週在生物多樣性研究所野生動物急救站的照養與訓練，到如今可以獨立自主在野外翱翔，著實令人感動，而在背後負責草鴞研究與追蹤的國立嘉義大學蔡若詩老師團隊功不可沒，該團隊執行林業保育署補助的草鴞全島衛星追蹤計畫，及嘉義分署委託的曾文溪、鹽水溪草鴞族群監測計畫，並在邱和成基金會ESG計畫經費挹注下將研究範圍擴及到八掌溪，該團隊基於對整體棲地的了解找出最適合野放草鴞的棲地，並肩負後續持續追蹤野放幼鳥的任務。

▲研究人員替畜試所的草鴞寶寶佩戴上藍色腳環及上衛星發報器，以了解離巢後的活動情形。

另一處喜訊則來自畜產試驗所內牧草地圍網保護的草鴞巢位，在2025年1月中旬圍網並透過遠端監控巢內草鴞寶寶，終於在3月中旬成功離巢。嘉義分署表示，這已經是畜試所草鴞幼兒園的第3屆畢業生了，畜試所能夠穩定成為草鴞繁殖成功的基地，要歸功於所方從上到下的積極協助，以及台南市野生動物保育學會曾翌碩總幹事自2021年起的長期監測研究。當初因為收割牧草時意外暴露草鴞巢區，緊急嘗試以圍網進行保護，也在一次次調整下成為確保草鴞繁殖不受地面動物影響的可靠策略。曾翌碩總幹事在嘉義分署的委託下將持續以畜試所為核心，在臺南東南側丘陵地區保護草鴞重要棲地。

▲量測草鴞寶寶的體重以了解牠的身體狀況，是評估野放的必要工作。

嘉義分署進一步說明，草鴞是瀕臨絕種保育類野生動物，在台灣的數量估計僅約500隻左右，數量稀少加上夜間活動，過去給人非常神秘的印象，起初分署投入草鴞保育時確實也缺少相關資訊，僅知道少數地區有穩定草鴞出沒紀錄，幸好透過逐年的研究計畫能夠更深入了解保育草鴞的基礎生態資訊。另一個困難之處是草鴞利用的棲地位於丘陵、平原至海岸的草生地，皆非林業保育署所轄管的土地，所幸許多土地主管機關，如畜產試驗所、第六河川分署、高速公路局南區養護工程分局及空軍基地等，願意在自己所轄區域內響應草鴞保育行動，因此能取得不錯的成果。嘉義分署也將持續透過國土生態綠網計畫跨單位協力，維護營造更多合適的草生地環境，讓草鴞自由翱翔在臺灣中南部丘陵及平原。

▲畜試所草鴞寶寶離巢擴散初期仍在圍網外附近活動。