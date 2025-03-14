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鳳山宮廟兔子住排泄物中「吃白飯、淘汰菜」　還有乾掉烏龜趴籠內

記者李依融／綜合報導

高雄鳳山一間濟公廟飼養多隻兔子，然而環境惡劣髒亂，籠舍內堆積了大量排泄物，愛兔協會獲報後前往關心，然而並沒有見到實質的改善，通報動保處後確認飼養環境不當，最後開罰3000元。對此愛兔協會認為，若3000元是不當飼養開罰的最低基準，那也應該依照現場動物數量來開罰，這才真正符合比例原則，實際不當的行為才會有改善。

鳳山宮廟不當飼養兔子。（圖／愛兔協會提供）

▲兔子被飼養在髒亂環境，吃的食物是市場淘汰的葉菜。（圖／愛兔協會提供）

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愛兔協會2024年中下旬獲報高雄鳳山一間濟公廟不當飼養兔子，志工到場探視後發現，籠舍內積滿排泄物，餵食的食物多為市場的廢棄葉菜，擔心之餘向廟方了解，得知兔子為廟公飼養，其曾是「四健會 (民國70年代兔肉產業相關組織)」成員，對方認為自己很懂兔子的飼養，但對於志工提出公母分籠、改善環境等的現代飼養觀念並未採納。

愛兔協會表示，溝通後廟公願意協會送來兔飼料，但現場看到的餵食方式是午餐吐司和白飯、下午吃菜、晚餐吃飼料，協會有意與對方協調安置所有兔兔，檢查身體狀況並治療後送養，然而廟公不願意。在環境遲遲未改善之下，便通報動保處了解。

鳳山宮廟不當飼養兔子。（圖／愛兔協會提供）

▲兔子的生活環境充滿排泄物。（圖／愛兔協會提供）

鳳山宮廟不當飼養兔子。（圖／愛兔協會提供）

▲愛兔協會志工多次討論將兔兔接出來的可能，但屢遭拒絕。（圖／愛兔協會提供）

動保處派員到現場調查，確認現場環境的確屬於不當飼養，要求對方改善，然而後續訪查，得知原本庭院內的兔籠已撤走，移往室內非開放空間，然而對方不願讓動保員進入檢查，最終以開罰3000元處理。

▲甚至有民眾發現已經乾掉的烏龜。（影／愛兔協會提供）

愛兔協會認為，如果3000元是不當飼養開罰的最低基準，那也應該依照現場動物數量來開罰，這才真正符合比例原則，對不當飼養的情形才能有所警惕、積極改善，並讓動物趕緊送醫或設法送養，然而實際上動保處也難以確認動物實際的數量，因此對於這樣的開罰難以接受。

鳳山宮廟不當飼養兔子。（圖／愛兔協會提供）

▲愛兔協會一心希望兔子的生活環境得到改善。（影／愛兔協會提供）

消息曝光後，許多民眾紛紛關心兔子們的情況，愛兔協會也表示，14日下午動保處副處長親自帶隊，偕同警方、國產署、民政宗教廟宇科，一起到現場執行沒入，目前了解到帶出6隻兔兔，後續情形將持續追蹤。愛兔協會也呼籲，現場同時也飼養一些禽鳥，希望若沒有強制沒入，也請廟方公開送養，讓願意照顧的人接手。

關鍵字： 高雄兔子不當飼養高雄市動保處愛兔協會

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