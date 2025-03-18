比特犬3年前列「禁養」飼主需登記　6種危險性犬隻外出需防護

▲比特犬被農業部列為指定禁止飼養或輸入的寵物犬。（示意圖／達志影像）



實習記者陳安榆／綜合報導

台北市日前連續發生兩起比特犬「開窗咬人」事件，同一隻狗短短11天內就二度闖禍。事實上農業部已於3年前（民國111年）公告，比特犬被列為「禁止飼養或輸入」之寵物，修法前就已飼養的犬隻必須先登記。此外有6種犬隻被列為「危險性犬隻」，外出公共場所時需有防護措施與成人陪同。

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▲美國史大佛夏牛頭犬也禁止輸入與飼養。（示意圖／達志影像）



農業部訂定，自民國111年3月11日起「禁止飼養或輸入比特犬」，包括美國比特鬥牛犬(American Pit Bull Terrier or American Pit Bull)和美國史大佛夏牛頭犬 (American Staffordshire Terrier)，不過民眾若是已經飼養，則需要在112年2月28日前提供相關資料登記。據了解，此次咬人的比特犬Lucky是有登記的。

▲比特犬Lucky6日跳窗咬人，騎士滿地打滾掙扎。（圖／翻攝自臉書／安筌運轉 阿筌的機車日常）

除了比特犬禁養令，農業部也發布6種危險犬隻，明訂外出時須有防護措施，包括比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬（西藏獒犬、鬥牛獒犬、義大利獒犬、波爾多獒犬），出入公共場所時，需要以長度不超過1.5公尺的牽繩或鍊牽引，且應該配戴不影響散熱之透氣口罩，又或是以具備防曬及通風功能之金屬製堅固箱籠裝載。

▲比特犬跳窗咬人，騎士滿地打滾掙扎。（圖／記者黃彥傑翻攝）



此次比特犬Lucky11天內二度咬人，動保處認為該名飼主無法妥善管理犬隻，已依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰共20萬元並沒入犬隻。事實上並非所有比特犬都性情兇惡，牠們通常對飼主忠心耿耿，但因為體格強壯，一旦出現攻擊行為往往傷害嚴重，需要飼主耐心並正確地引導，適當管理犬隻避免對他人造成傷害。

▲義大利獒犬也列為危險犬種之一，到公共場合必須做好防護措施。（示意圖／達志影像）