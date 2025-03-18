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比特犬Lucky收容編號曝光　年紀「老齡」網友祝福：希望有好主人

Lucky收容資料。（圖／翻攝自全國動物收容管理系統）

▲Lucky的入所資料，目前暫不適合領養，但網友給予祝福。（圖／翻攝自全國動物收容管理系統／點圖放大）

記者李依融／綜合報導

咬人比特犬Lucky18日上午遭強制沒入台北市動保處，目前牠的收容編號已公布為VAAAG114031803，年齡為老齡犬，但目前暫不適合開放領養。許多網友分享Lucky的收容頁面，希望能有有經驗的飼主帶牠回家。

Lucky3月6日在文山區從車窗跳出來咬傷機車騎士，17日度跳出車窗咬傷另一名騎士，連續傷人讓動保處強制沒入。動保處人員18日中午前往Lucky住家，由飼主將牠牽出，期間還萬般不捨地撫摸，而入籠的時刻Lucky拒不配合，最後由訓犬師協助將牠帶進籠，並送往台北市動物之家，住在獨立籠舍安置。

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根據全國動物收容管理系統的資料，Lucky屬於7歲以上老狗，據飼主所說已經飼養10年，並且已經絕育，收容編號為VAAAG114031803。原先許多人擔心Lucky強制沒入後，會因屢次傷人遭到安樂死，然而目前動保處以找到有經驗的領養人為目標，由於曾有傷人事件目前暫不開放認養，待Lucky情緒較穩定後，可望開放給有飼養比特犬經驗的人領養。

許多網友看到Lucky的入所資料，覺得Lucky雖然咬人，實質是徐姓前飼主未能妥善管理，才讓Lucky失控被迫沒入，希望未來Lucky有機會遇到懂得引導牠的主人，能夠安穩度過狗生。徐姓前飼主則因為二度讓犬隻傷人，除了強制沒入犬隻，還需罰20萬元。

▲▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲徐姓前飼主18日中午將Lucky牽出來準備移交，期間不斷撫摸似乎相當不捨。（圖／記者黃彥傑攝）

關鍵字： 比特犬比特犬Lucky比特犬咬人

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