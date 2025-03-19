超萌長鬃山羊幼崽衝路中　找不到牠爸媽...急送派出所

▲▼ 民眾上山賞花拾獲超萌保育動物長鬃山羊幼崽，請竹崎警協助處理 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導





嘉義縣警察局竹崎復金聯合所，日前受理家住北部黃姓民眾報案表示，與家人共3人駕車至梅山瑞里山區觀賞紫藤花，賞完花返家下山途中，在嘉166縣道圓潭生態園區附近，發現有一隻動物幼崽突然在道路中間擋住去路，經開車靠近查看發現疑似是山羊幼崽。

黃姓夫婦見狀後非常驚訝，於是停好車子後下車向前查看，確認該幼崽係長鬃山羊覺得超 Cute ，且看起來非常令人憐惜，因該臺灣長鬃山羊幼崽蜷縮於路中間，附近也看不到其父母蹤跡，該夫婦擔心山羊幼崽發生危險，故便將牠帶至竹崎派出所請警方協助安置。

[廣告]請繼續往下閱讀...



竹崎分局竹崎復金聯合所警員蘇囿竹接獲報案後，先將該長鬃山羊幼崽安置於所內，並提供一只紙箱當窩讓牠在內休息，且給予乾淨飲用水給長鬃山羊幼崽飲用，避免長鬃山羊幼崽再次受到驚恐，另通知嘉義縣農業處等相關單位前來處置，讓該長鬃山羊幼崽能順利找到家。

竹崎分局分局長吳誌權表示：根據「野生動物保育法」規範，民眾是不可以任意獵捕野生動物，保育類與非保育類的野生動物都不能隨意飼養，若民眾拾獲或發現後，應通報各縣市政府農業處或各警察機關協助處理；另呼籲民眾：山區現在氣候變化多端，很多野生動物會臨時竄出道路中，民眾駕駛於山區道路時務必慢行並注意車前狀況，可減少野生動物路殺事件，若發生交通事故，會求償無門。