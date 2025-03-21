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從攻擊男童到撒嬌巨嬰！比特犬索爾萌翻肚討抱、愛蓋被　認養人曝改造關鍵

記者黃楷元、張琦珍／台北報導

3年前曾咬死男童、引發社會震撼的比特犬「索爾」，在逃過安樂死之後，被住在台北的Mars認養，在Mars的細心照顧下，如今索爾成了一隻撒嬌、呆萌的家庭犬。Mars說：「我覺得牠不能輕易的被抹殺。」

索爾在2022年3月由Mars與未婚妻共同領養，當時牠只有一歲半。談及當年決定領養的原因，Mars認為，索爾沒有被好好愛護才發生攻擊男童的憾事。「我自己有養了差不多20年的狗，我覺得什麼狗都可以handle得住。」於是Mars決定將索爾帶回家。

▲曾攻擊男童被沒入的比特犬索爾現況。（圖／索爸提供）

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▲索爾愛蓋被子，還會跟主人討被。(圖／索爸提供)

曾有攻擊紀錄的索爾，一開始確實有些戒心。為了建立信任，Mars把床搬到客廳，跟牠一起相處一起睡，幾天後，索爾眼神從銳利轉為柔和。Mars說：「我覺得狗真的需要去感化、去教育。」

回憶教育索爾的過程，因索爾不懂控制咬合力道，一開始常咬傷人，「我確實是有可能手或腿被牠咬到一整塊瘀青。」為此Mars用胸背帶進行訓練，「我們會把牠提起來，讓牠腳比較離地，牠就知道這樣是不行的。」此外，也以「罰坐」取代責打，讓索爾逐步理解界線。

▲曾攻擊男童被沒入的比特犬索爾現況。（圖／索爸提供）

▲穿上衣服的索爾表現出呆萌的一面。(圖／索爸提供)

除了透過YouTube的寵物教學影片自學外，Mars憑多年養狗經驗摸索訓練方法。「我們沒有特別去請教專家，就是多看、多觀察，找出適合牠的模式。」

現在的索爾與過去判若兩犬，愛蓋被子、愛撒嬌，「如果我們不給牠蓋被子，牠就會一直抓我們的肩膀或頭，直到蓋上才甘願。」而當索爾穿著可愛的衣服、揹著小包包去逛夜市，更是一路被路人摸個不停，「只要有人要摸牠，牠就翻肚，一整條夜市牠都在翻來翻去。」

▲曾攻擊男童被沒入的比特犬索爾現況。（圖／索爸提供）

▲比特犬索爾現在很親人。(圖／索爸提供)

對於「比特犬天生凶猛」的質疑聲音，Mars表示理解但也想替牠們說話：「其實真的會發生事情的狗，79%都跟飼主的教育有關」，因此他也替因兩度咬傷騎士、目前被收容在動物收容所的Lucky感到惋惜，「因為牠被訓練成這樣，加上牠已經7歲，行為模式可能已經根深蒂固」，Mars希望Lucky能找到有耐心且會訓練牠的飼主，「我相信沒有一隻狗牠的本性是差的，牠都是被教導成這樣」，也希望社會大眾能給牠機會。
▲▼咬傷人2次的比特犬Lucky。（圖／台北市動保處提供）
▲咬傷人2次的比特犬Lucky正在等待認養。（圖／台北市動保處提供）

他也提醒想養中大型犬的民眾，「一定要做足功課，也要有時間陪伴。如果你是上班族、家中又沒人陪狗，我會建議最好不要養狗，因為牠們在家等太久其實很辛苦。」

如今，索爾是他生活中不可或缺的夥伴。從一隻被社會定義為危險的犬隻，到現在成為受喜愛的「巨嬰萌犬」，Mars用3年時間，證明了信任與陪伴的力量。

關鍵字： 比特犬索爾Lucky

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