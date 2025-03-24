東森Ｘ皇家聯手推出「幼犬幼貓超值組」　新手爸媽放心迎接新成員

▲東森寵物與法國皇家合作推出幼貓幼犬超值組。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

迎接毛孩新成員，飼主最關心的莫過於吃、睡、健康，東森寵物與國際知名品牌法國皇家合作，推出專為幼犬幼貓設計的「幼犬幼貓超值組」，提供全面的營養支持，讓養毛孩新手能輕鬆開始新生活。

東森寵物是全台最大的寵物專業零售品牌，一直致力於提供科學化、精準化的營養照護方案，此次與法國皇家聯手，推出「幼犬幼貓超值組」，運用科學研究與專業飼育經驗，幫助幼齡毛孩打下良好的成長基礎。幼犬幼貓的消化系統尚未發育完全，適合的營養搭配至關重要，「幼犬幼貓超值組」內含專用乾濕糧，依照幼年階段的生理需求，東森寵物與法國皇家提供三大營養關鍵支持。

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一、腸胃健康、優質蛋白質：為發育中的腸胃道設計，提供幼年成長所需的胺基酸與營養組合，幫助肌肉與骨骼發展。

二、免疫力發展：添加維生素E和維生素C等抗氧化配方，支持天然防禦機制，增強健康防護力。

三、大腦發育：添加滿足成長期營養標準的Omega-3和DHA，促進幼犬幼貓的大腦和視力健康發育。



「幼犬幼貓超值組」內含1包2公斤規格的主食乾糧，約可餵食1個月，與4包85公克的主食濕糧，提供多樣化口感與營養補充，透過科學研究結果的營養調配，幼犬幼貓從適應期開始就擁有健康飲食基礎，讓新手飼主無需擔心營養不足或消化不良。

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東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。