ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

東森Ｘ皇家聯手推出「幼犬幼貓超值組」　新手爸媽放心迎接新成員

東森皇家幼貓幼犬組合（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物與法國皇家合作推出幼貓幼犬超值組。（圖／東森寵物提供）

記者李依融／綜合報導

迎接毛孩新成員，飼主最關心的莫過於吃、睡、健康，東森寵物與國際知名品牌法國皇家合作，推出專為幼犬幼貓設計的「幼犬幼貓超值組」，提供全面的營養支持，讓養毛孩新手能輕鬆開始新生活。

東森寵物是全台最大的寵物專業零售品牌，一直致力於提供科學化、精準化的營養照護方案，此次與法國皇家聯手，推出「幼犬幼貓超值組」，運用科學研究與專業飼育經驗，幫助幼齡毛孩打下良好的成長基礎。幼犬幼貓的消化系統尚未發育完全，適合的營養搭配至關重要，「幼犬幼貓超值組」內含專用乾濕糧，依照幼年階段的生理需求，東森寵物與法國皇家提供三大營養關鍵支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、腸胃健康、優質蛋白質：為發育中的腸胃道設計，提供幼年成長所需的胺基酸與營養組合，幫助肌肉與骨骼發展。

二、免疫力發展：添加維生素E和維生素C等抗氧化配方，支持天然防禦機制，增強健康防護力。

三、大腦發育：添加滿足成長期營養標準的Omega-3和DHA，促進幼犬幼貓的大腦和視力健康發育。


「幼犬幼貓超值組」內含1包2公斤規格的主食乾糧，約可餵食1個月，與4包85公克的主食濕糧，提供多樣化口感與營養補充，透過科學研究結果的營養調配，幼犬幼貓從適應期開始就擁有健康飲食基礎，讓新手飼主無需擔心營養不足或消化不良。

【東森寵物資訊】
東森寵物Instagram：https://www.instagram.com/etipets/
東森寵物Facebook：https://www.facebook.com/etipets/
東森寵物LINE官方帳號：https://page.line.me/292swavy

【關於東森寵物】

東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。 擁有全台最多的專業美容師團隊，超過300位美容師為大家提供的美容服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受到最頂級的照顧。此外與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供最即時、最專業的醫療護理。

東森皇家幼貓幼犬組合（圖／東森寵物提供）

關鍵字： 東森寵物法國皇家幼貓幼犬超值組

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【媽媽怪怪der】博美聽到媽燒聲滿臉疑惑

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

超暖！羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛

鬆獅寶寶「懶得散步」趴草皮裝死　馬麻只好一路抱回家

金門「巨大緬甸蟒」現蹤野外　趴地曬日光浴超悠閒

地下傳微弱聲！男主人鐵鏟挖出「被活埋3天愛犬」　震撼畫面曝

奴才緊張找貓進房發現「炸雞」　胖橘頭塞窩裡、整隻躺平

黑貓喜歡用手把水全舀出來！　地板溼一片奴才超無奈

一塊肉肉不夠！歐告散步「出場費漲價」　加碼點心才肯動

三花貓踏踏撒嬌超沉浸　「四手聯彈」順序錯突愣住

東森Ｘ皇家聯手推出「幼犬幼貓超值組」　新手爸媽放心迎接新成員

鬆獅寶寶「懶得散步」趴草皮裝死　馬麻只好一路抱回家

一塊肉肉不夠！歐告散步「出場費漲價」　加碼點心才肯動

超暖！羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

《排球少年》主題曲億級團體SPYAIR來台！6月嗨炸台北　票價公開

鐵鎚利剪擊殺少女+槍殺證人　台中雙桶屍案主嫌死刑撤銷發回

同事日本出差染病！辦公室慘滅團　他傻：30人剩不到10人上班

快訊／台中大甲砂石車撞台電工程車！3人受傷1人命危搶救中

林心如製作大尺度台劇！程予希、李程彬「床上談愛」情慾戲是亮點

主將缺陣成就機會　活塞新秀霍蘭德二世「珍惜比賽」繳代表作

「橘子」回台看牙時間軸曝　碎紙條揭「根管只一次」半夜訂機票

她夥同小王殺夫「肢解15塊」水泥封屍　父母報警：求判女兒死刑

利菁自責重病2周「連續4次致歉」！　服藥一夜腫5kg：真心對不起

涉嫌主導內亂！南韓總統尹錫悅「首場刑事審判」　預計4月中開庭

寵物動物熱門新聞

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

臘腸犬每天送把拔上班　「小短腿飛奔」爆紅

鬆獅不想散步　趴草皮要媽抱回家

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

地下傳微弱聲　男挖出「被活埋3天愛犬」

橘貓消失整天　媽發現躺平炸雞

黑貓喜歡舀水　地全溼奴才超無奈

歐告要點心才散步　加碼才肯動身

貓咪踏踏四腳併用　踩錯順序當機

動物園收詭異信件　竟是外來蟲卵

她領養比特也叫Lucky　被小狗吠會哭

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

路上遇可愛埋伏　夫妻被3犬攔車「又冒出4犬」

讀者迴響

熱門新聞

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

羊駝兄弟檔當起「白衣天使」巡房　超萌模樣曝

臘腸犬每天送把拔上班　「小短腿飛奔」爆紅

鬆獅不想散步　趴草皮要媽抱回家

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

地下傳微弱聲　男挖出「被活埋3天愛犬」

橘貓消失整天　媽發現躺平炸雞

黑貓喜歡舀水　地全溼奴才超無奈

歐告要點心才散步　加碼才肯動身

貓咪踏踏四腳併用　踩錯順序當機

動物園收詭異信件　竟是外來蟲卵

她領養比特也叫Lucky　被小狗吠會哭

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

路上遇可愛埋伏　夫妻被3犬攔車「又冒出4犬」

貴賓3年不會握手　媽喊咒語竟成功

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面