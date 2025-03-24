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奴才幫配音　橘喵舔毛一臉呆滯「舌頭都忘了收」

▲ 奴才幫舔毛的菠蘿蜜配音，結果牠一臉超傻眼。（影／網友@brm_426提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

傻眼貓咪具象化了！高雄市一隻3歲的橘貓「菠蘿蜜」，是超級愛玩的貓貓。這天牠用舌頭在幫自己的手手梳毛時，奴才居然在旁邊幫牠配音，並發出一個「窸窸窣窣」的擬聲詞。菠蘿蜜直接一臉無言，連舔到一半的舌頭都忘了收起來，雖然過程沒被記錄到，但牠呆愣住搞笑的畫面被記錄下來。

▲（圖／網友@brm_426提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲菠蘿蜜常常露出一個「睿智」的眼神。（圖／網友@brm_426提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「調皮」是菠蘿蜜的代名詞，最喜歡找人陪自己玩耍，不過也能獨自開心，有時還會玩到炸毛，開始在家裡衝來衝去。對於雞肉凍乾總是無法抗拒，會馬上吃掉，其他口味都要先把玩很久才肯吃。飼主分享，在網路上看到貓咪聽到主人幫自己配音的話就會生氣，沒想到嘗試後菠蘿蜜完全不生氣，反而是一臉震驚，直言「牠平時就是很搞笑，神情偏喜感的一隻貓」，覺得牠的反應有夠可愛。

同時也很黏人的菠蘿蜜，經常帶著兩顆心愛的鈴鐺球跟在奴才附近，有時自己想去別的地方，還會分一顆球陪著主人，只不過連晚上睡覺時也要叼著，剛開始飼主還沒發現是玩具發出的聲響，所以總是被吵得睡不著。後來終於發現就是菠蘿蜜一整晚都在發出聲響，不堪其擾的狀況下差點要「分房睡」，實在是很無奈。

▲（圖／網友@brm_426提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 菠蘿蜜最心愛的鈴鐺球球，到哪都要帶著。（圖／網友@brm_426提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

後來飼主又再度模仿牠舔毛的聲音，這次菠蘿蜜反而是用一種睿智的眼神凝視奴才，影片發佈在Threads上後瀏覽次數高達13萬次，網友紛紛留言「敲碗配音過程！」、「嚇傻了的表情」、「好呆萌」、「真的傻眼貓咪」、「我家的反應也是」、「舌頭忘了收」、「怎麼忍得住不去拉舌頭！」，許多人都想回家測試看看自家喵的反應究竟如何。

關鍵字： 橘貓可愛傻眼貓咪

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