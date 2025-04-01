恆春後壁湖船潛發現兩「大翅鯨」嬌影　教練聽到叫聲：難能可貴

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恆春後壁湖船潛見兩「大翅鯨」　教練幸運聽見叫聲：難能可貴

▲ 恆春後壁湖外海驚現大翅鯨，畫面中錄到鯨魚叫聲以及其尾巴躍出水面，震撼的瞬間超級難得。（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

大自然的饋贈！屏東縣恆春鎮的後壁湖是著名的海上觀光景點，這天正在教學水肺潛水的七七教練偶然聽見海中傳來怪聲，沒想到仔細一聽居然是兩隻「大翅鯨」的叫聲，激動的一群人立刻出水上船，果不其然在附近發現鯨群的身影。大翅鯨尾巴不停躍出水面，接連表演了好幾次，目擊這幕的眾人都被感動的不行。

3月31日下午4時許，後壁湖內灣的區域，七七教練正在帶領一位參加水肺潛水的船潛深潛專長課程的學生，以及另外兩位船潛Fun Dive的學生。剛開始聽到怪聲的她以為學生的設備出了問題，又或是船上發出水下召回的警報聲，不過觀察了一陣子後沒有發現異狀，才逐漸確定是大翅鯨的叫聲。

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▲（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大翅鯨不停用尾巴躍出水面。（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

七七教練用潛水專用的筆記本寫下疑問，並詢問學生的意見，當幾人聽見叫聲越來越頻繁時，便肯定自己的猜測準沒錯。懷著雀躍的心情，每個人都激動得眼眶泛淚，直到出水後上船，其他乘客表示真的有看見大翅鯨的身影，證實她並沒有猜錯聲音的來源。一行人前往牠們可能會前進的方位，接著遠遠的就看到海面出現漣漪、水花及噴氣聲，先是一大群偽虎鯨出現，接著就看見翅鯨尾巴就蠢蠢欲動躍出，甚至表演了好幾次。

▲（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 七七教練表示，從業以來第一次遇見大翅鯨，非常感動。（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據海洋委員會海洋保育署資料顯示，大翅鯨別名「座頭鯨」、「駝背鯨」，是鬚鯨科的 Megaptera 屬裡唯一的物種。IUCN 瀕危等級列為 LC（無危），經常出現躍身擊浪、擺動胸鰭及尾鰭擊浪等水上行為，除母子對外，牠們多半不迴避船隻，因此各地觀賞大翅鯨的旅遊盛行。

七七擁有SSI系統水肺潛水教練、自由潛水教練的執照，在從事這份職業以來，第一次遇見這種場景，尤其是出現在每天會潛水的海域，直言「覺得學習潛水真的很值得，替恆春感到驕傲」，這份經驗實在難能可貴。她指出，浮力控制穩定並且能預判生物行進方向，就能捕捉到很棒的畫面，如果發現生物始終都是用屁股面對自己，那表示牠認為是正在被追逐的狀態，這是最不樂見的一種潛水行為。

▲（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲七七教練提醒民眾，千萬不要破壞海洋生態環境，才能保有豐富的生態。（圖／網友@omer_tw提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

七七提到，自己都會傳遞給學生一個觀念，「中性浮力是水肺潛水員一生都在追求的事情」，在水下不揚沙、不破壞、不追逐威嚇生物，同時呼籲民眾，想看見這片豐富資源的生態，就有義務維持這片淨土。不帶走屬於海洋的東西，不留下不屬於海洋的東西，如果可以有餘力的話，我們可以撿拾海中垃圾，更可以的話做到減少一次性產品，用這份觀念及心態，大海就會給你意想不到的禮物。

關鍵字： 大翅鯨屏東恆春感動船潛

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