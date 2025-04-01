黑熊入侵不肯走！狂吃7天雞肉大餐　「大字形」被捕超萌畫面曝

▲▼台灣黑熊阿里曼西肯受困陷阱，花蓮分署會同野灣協會共同救援。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署去年12月初，野放因滋擾卓溪雞舍被捕的台灣黑熊「阿里曼西肯」，沒想到，牠3月19日又回到原地滋擾雞舍，分署耗費7天驅趕無效，決定進行捕捉，歷經5天尚未捕獲時，3月31日上午卻傳來消息，牠在雞舍附近的森林中被陷阱捕獲，立即會同野灣協會進行救援，當天中午將阿里曼西肯送往野灣野生動物醫院觀察，後續評估野放或長期安置。

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▲▼經救援人員檢視發現阿里曼西肯右前掌腫脹，後送醫療照護。

阿里曼西肯因去年10月下旬起連續入侵卓溪石平地區養雞場，11月7日遭林業保育署花蓮分署捕獲後，於12月4日野放，分署透過衛星定位頸圈追蹤，發現阿里曼西肯野放後回到深山處度冬，但今年3月12日初春起，牠就由度冬點直往卓溪石平方向前進，3月19日進入電子圍籬，入侵去年曾經到訪的養雞場。

為避免再度滋擾民眾，花蓮分署3月19日開始進行驅離，3月23日更成立專案小組，至26日共出動67人次（含石平部落20人次），分上、下半夜兩組依據衛星定位訊號以大龍炮、鳴笛喇叭驅趕，但阿里曼西肯仍在夜間入侵養雞場吃雞，白天在附近峭壁邊緣樹林中休息，並未遠離。

由於連日驅趕無效，且雞農反映因畏懼不敢到雞場工作，因此花蓮分署自26日晚間啟動捕捉任務，分別於26日陸續設置誘捕籠及安全套索等但皆未捕獲，直至30晚及31日清晨衛星訊號顯示其皆停留雞舍附近樹林中，分署上午立即派員查看，發現阿里曼西肯已受困其它陷阱。

阿里曼西肯在當天下午1時15分送達野灣醫院進行檢查，因為觸動陷阱的右前掌有些腫脹，必須進行觀察與必要的治療。由於阿里曼西肯連續滋擾，未來是否再野放將再行評估。