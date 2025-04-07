阿金興奮叼玩具求陪玩　沒人理變「苦瓜臉」笑容秒消失

▲Cody開心的邀請主人一起玩，沒得到回應瞬間變成苦瓜臉。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市1歲半黃金獵犬Cody叼著兔子娃娃，想邀奴才一起玩卻被忽略，牠氣得把玩具丟在一旁，表情秒變「苦瓜臉」，看起來真的很不開心。飼主無論怎麼哄都沒用，最後還是認命陪玩，得到滿足的Cody才終於開心起來。

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▲Cody很喜歡找東西靠著，尤其是媽媽的孕婦枕。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Cody非常貪吃，吃飽就睡，可以說是完全不挑食，就連地上的樹葉都會想吃。牠從小就很喜歡找東西「饋頭」，不管是什麼形狀的枕頭都會拿來用，近期更是意外發現牠特別喜歡家中孕媽咪在用的月亮枕，趁家人出門上班時月亮枕就變成牠的了。飼主提到，其實不是故意不陪玩，只是有時候玩太久Cody「會瘋掉」太過興奮，「但是看見牠的生氣表情，還是會忍不住陪牠玩。」

▲Cody無論如何一定要「饋頭」。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads上發布後的瀏覽次數高達3.7萬次觀看，引來不少網友留言，紛紛笑道「牠真的好氣喔XD」、「完了完了哄不好了」、「後來有消氣了嗎？」、「狗狗：不嘻嘻，都不要理啊！」、「還拍，還不陪牠玩，我也要生氣了」，只能說沒有人能抵抗的住愛撒嬌的狗狗攻勢。