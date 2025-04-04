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和六福村締結姊妹園　壽山粉絲網敲碗成真！長頸鹿有機會到高雄

▲▼壽山動物園與六福村締結姊妹園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園與六福村在兒童節締結姊妹園。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市壽山動物園與六福村今(4日)締結姊妹園，下個月，六福村將贈與一隻母美洲野牛給壽山動物園，壽山動物園的美洲牛「娜娜」將迎來新夥伴。由於壽山動物園沒有長頸鹿，許多大小朋友都敲碗多年，市長陳其邁則坦言是高難度，要再想想辦法，不過六福旅遊暨台灣動物園暨水族館協會理事長賴振榮則表示，若腹地、經費允許，會協助借展1隻長頸鹿。

壽山動物園與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村），於兒童節簽署姊妹園友好協定，由市長陳其邁、財團法人莊福文化教育基金會附設動物園董事長賴振融共同擔任見證人，下個月將由六福村贈與1隻母美洲野牛給壽山動物園，寫下兩園區在動物保育合作上新的里程碑。

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▲▼壽山動物園與六福村締結姊妹園。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲下個月六福村將送與壽山動物園一隻美洲牛。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，很開心見證壽山動物園與六福村建立姊妹園關係，期待未來在動物照養、保育經營等面向促成更多全面性的合作與交流。他指出，六福村的美洲野牛正準備加入壽山動物園的大家庭，預計5月到園，為野牛「娜娜」添得新伴。

壽山動物園也將陸續迎接新成員，包括狐獴等人氣動物，如X Park於去年借展的其中1隻母水豚「莉亞」在今年春節期間順利在壽山動物園誕生3隻小水豚「莉馬」「莉拉」及「莉松」。

六福村主題樂園總經理葉忠岳提到，六福村及莊福文教基金會成立已50年，在動物保育及照養有豐富的經驗和專業，園區多達20隻的南方白犀牛，是亞洲指標的犀牛繁育中心，幾年前也將犀牛「艾瑪」輸出到日本東武動物園，成功促進犀牛血緣豐富化。

▲▼長頸鹿布丁妹。（圖／關西六福莊臉書）

▲長頸鹿布丁妹。（圖／關西六福莊臉書）

對於外界敲碗希望能在壽山動物園看到長頸鹿，陳其邁表示，對台灣來講應該是高難度，他記得2005年擔任代理市長的時候，當時康裕成議長就有許願，「這個我們要再想想辦法，再找找看其他的動物園是不是能夠交流，不過這個在台灣真的是非常的稀少，可能也要針對很多各種不同的動物條件來做考量」。

民進黨立委邱議瑩同時也是台灣動物園暨水族館協會(TAZA)的顧問。會中她轉述TAZA理事長賴振融的談話，TAZA願意協助壽山動物園借展長頸鹿，陳其邁也當場致謝。

▲美洲野牛「娜娜」在壽山動物園與單峰駱駝「強強」成為鄰居。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美洲野牛「娜娜」在壽山動物園與單峰駱駝「強強」成為鄰居，下個月將有閨密相伴。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，六福村主題樂園總經理葉忠岳表示，台灣目前有長頸鹿的動物園有六福村、北市立動物園、頑皮世界，未來會評估壽山動物園的場地環境是否適合長頸鹿，但今年太趕，未來幾年可望成真。

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園於兒童節連假期間祭出全國12歲以下兒童免費入園，更舉辦「壽山童趣大冒險」系列活動，除了有親子闖關及繪畫比賽，明後二兩日由高雄市立圖書館、故事達人及街頭藝人帶來精彩內容，讓孩子們盡情放電。

關鍵字： 高雄觀光局長頸鹿壽山動物園六福村

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